Englannin Valioliigassa jopa putoamisuhan alla oleva Tottenham nousi loppuhetkillä 1–1-vierastasapeliin Liverpoolia vastaan.
Liverpool piti ottelussa johtoasemaa yli tunnin ajan Dominik Szoboszlain osuttua vapaapotkusta 18. minuutilla.
Tottenham nousi kuitenkin tasoihin varsinaisen peliajan viimeisellä minuutilla, kun kommunikaatiokatkokset Liverpoolin puolustuksessa jättivät Richarlisonin yksin rangaistusalueella.
Ottelun lisäajan loppuhetkillä molemmilla joukkueilla oli vielä tilaisuus ratkaista ottelu, mutta peli päättyi pistejakoon.
Liverpool jatkaa Valioliigassa viidennellä sijalla jäätyään toisessa ottelussa peräkkäin ilman voittoa. Tottenham on puolestaan pelannut ilman voittoa jo 12 ottelua putkeen. Ensimmäisen putoajan paikalla oleva West Ham on vain pisteen perässä.