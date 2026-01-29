Mestarien liigan liigavaiheen loppuhuipennus hakee vertaistaan. Benfican maalivahti Anatoli Trubin meinasi ensin ajautua antisankariksi, mutta hetkeä myöhemmin hän ratkaisi itse joukkueensa jatkopaikan.

Lissabonin illassa nähtiin erikoinen hetki, kun Benfica johti Real Madridia ottelun loppuhetkillä 3–2. Vaikutti siltä, että portugalilaisjoukkueen pelaajat eivät olleet selvillä siitä, mitä pudotuspelipaikkaan tarvitaan.

Maalin voitto ei olisi nimittäin riittänyt Benficalle maalieron vuoksi. Se olisi 3–2-tuloksella jäänyt kokonaan pudotuspelien ulkopuolelle. Joukkueen maalivahti Trubin ehti loppuminuuteilla jo pelaamaan aikaa, siis mitä ilmeisimmin luullen, että jatkopaikka olisi povitaskussa silloisella tuloksella.

Torjujan toiminta aiheutti suurta turhautumista Benfican johtoportaan aitiossa. Lopulta viesti meni perille ja joukkue ryhmittyi ottelun viimeiseen tilanteeseen.

Ratkaisu oli kuin satukirjasta. Hyökkäykseen noussut Trubin puski itse pallon Real Madridin verkkoon ja nosti lissabonilaiset pudotuspeleihin.

– Se oli vielä Trubin, joka pelasi aikaa. Johtoporras kävi kuumana. Hän olisi saanut niin paljon rapaa, jos tämä olisi päättynyt näin (3–2), MTV Urheilun asiantuntija Mika Väyrynen pyöritteli.

4–2-voitto siis varmisti Jose Mourinhon suojateille paikan 24 parhaan joukossa ja pudotuspeleissä.

– Ei tule mieleen, että olisin nähnyt vastaavaa. En usko, että tällaista on ehkä ennen edes tapahtunut, asiantuntija Mehmet Hetemaj puolestaan totesi.

Katso MTV Urheilun studion perkaus ja selostaja Tuomas Virkkusen henkeäsalpaava tulkinta Mestarien liiga -illan uskomattomimmasta käänteestä.