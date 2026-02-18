Real Madrid löi Benfican Mestarien liigan pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella maalein 1–0. Tälläkään kertaa joukkueiden välisestä ottelusta ei draamaa puuttunut.

Ottelun ainoa maali nähtiin heti toisen puoliajan alkuminuuteilla. Real Madridin tähtipelaaja Vinicius Junior laukoi upealla laukauksella takakulmaan.

Brassitaituri tuuletti osumaansa tanssimalla kulmalipulla, mikä raivostutti kotiyleisön. Ottelun erotuomari Francois Letexier antoi Viniciukselle tuuletuksistaan keltaisen kortin.

Maali ja tuuletukset käynnistivät tulisen episodin, eikä draamalta vältytty. Benfican Gianluca Prestianni kävi sananvaihdon Viniciuksen kanssa, mutta peitti paidansa kauluksella suunsa.

Katso maali ja sen aiheuttama raju jälkipyykki pääkuvan videolta.

Real Madridin pelaajien mukaan Prestianni solvasi Vini Junioria tilanteessa rasistisesti.

Peli oli keskeytettynä useamman minuutin ja kalabaliikin aikana Vinicius ja Jose Mourinhokin kävivät keskustelua.

Ottelun jälkeen Real Madridin tähtipelaajat asettuivat puolustamaan joukkuetoveriaan ja kertoivat tapahtumien kulusta.

– On uskomatonta, että stadionilla on tusina kameroita, eikä yksikään saanut Prestiannin rasistista solvausta nauhalle. Mutta jos peität suusi sanoaksesi jotain, se kertoo jo paljon. Tilanteessa vieressä olleet joukkuetoverini kuulivat jotain todella rumaa, Real Madridin kapteeni Federico Valverde kommentoi Movistar Plusille.

– Benfican numeron 25 – minun ei tarvitse sanoa hänen nimeään, koska hän ei ansaitse sitä – ei pitäisi enää ikinä saada pelata Mestarien liigassa. Hän kutsui Viniciusta apinaksi. Hän sanoi sen viisi kertaa. Tänään jalkapallo menetti kaiken arvokkuutensa. Hän ei ansaitse enää pelata Mestarien liigassa, Kylian Mbappe jyrisi 433:n mukaan.

Myös Vini Jr. otti tilanteeseen kantaa Instagram-tilinsä tarinat-osiossa.

– Rasistit ovat ennen kaikkea pelkureita. Heidän on peitettävä suunsa paidoillaan näyttääkseen, kuinka heikkoja he ovat. Mutta heitä suojelevat ne henkilöt, joiden pitäisi rangaista heitä, Vini kirjoittaa.

– Se, mitä tänään tapahtui, ei ole mitään uutta minulle tai perheelleni. Sain keltaisen kortin tuuletuksestani, enkä vieläkään ymmärrä miksi.

Rasismisyytösten kohteeksi joutunut Prestianni puolestaan kiisti omalla Instagram-tilillään syytökset jyrkästi.

– Haluan selventää, että en missään vaiheessa solvannut rasistisesti Viniciusta, joka tulkitsi väärin sen, mitä hän luuli kuulleensa. En ole koskaan ollut rasistinen ketään kohtaan. Olen harmissani uhkauksista, joita sain Real Madridin pelaajilta, Prestianni kirjoittaa.

Benfican päävalmentaja ja ottelun tiimellyksessä ulosajonkin saanut Mourinho kertoi niin ikään medialle oman näkemyksensä tapahtumista, ja siitä, mitä hän Viniciukselle heidän välisessään keskustelussaan oikein sanoi.

– Vini Jr. provosoi faneja. Kun niin tapahtuu saman pelaajan toimesta eri stadioneilla, jotain on pielessä. Hän on uskomaton pelaaja, mutta kun teet tuollaisen maalin, tuuleta joukkuetovereidesi kanssa, Mourinho sanoi.

– Kun hän kiisteli rasismista, sanoin hänelle, että tämän seuran merkittävin pelaaja (Eusebio) oli tummaihoinen. Tämä seura ei ole rasistinen.

Real Madrid voitti ottelun lopulta 1–0. Toinen osaottelu pelataan Madridissa 25. helmikuuta.