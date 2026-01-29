Mestarien liigan liigavaihe päättyi keskiviikkona dramaattisten vaiheiden päätteeksi.
Jose Mourinhon edustama Benfica tarjosi Real Madridille opetuksen kukistamalla espanjalaisjätin 4–2.
Benfica oli jo putoamassa maalieron turvin jatkosta, mutta pelin viimeisessä tilanteessa Mourinho käski maalivahti Anatoli Trubinin ylös hyökkäykseen sivuvapaapotkun ajaksi.
Trubin nousi uskomattomalla tavalla sankariksi puskemalla Benfican 4–2-voittoon ja vieden täten maalillaan Benfican 24 parhaan joukkoon maalieron turvin.
Real Madrid puolestaan putosi tappionsa myötä yhdeksänneksi ja menetti näin ollen suoran neljännesvälieräpaikkansa.
Norjalainen Bodo/Glimt kaatoi Atletico Madridin päätöskierroksella 2–1 ja varmisti näin jatkopaikkansa.
Atletico aloitti maalinteon 15. minuutilla, kun Alexander Sorloth vei isännät johtoon.
Norjan pikkukaupungin ylpeys Bodo/Glimt ei kuitenkaan taipunut. Ensin Fredrik Sjovold toi vierailijat tasoihin.
Ja toisella jaksolla Kasper Hogh iski 2–1-voittomaalin norjalaisille.
Voiton myötä Bodo/Glimt varmisti sensaatiomaisesti paikkansa jatkopeleissä maalieron turvin.
Napolin osalta liigavaihe päättyi jättipettymykseen. Chelsea kukisti italialaiset 3–2, joten hallitseva Italian mestari jäi kokonaan jatkopelien ulkopuolelle.
Napoli johti ottelua 2–1, mutta Joao Pedron kaksi maalia käänsivät pelin Chelsealle ja siivittivät lontoolaiset kahdeksan parhaan joukkoon.
Chelsean lisäksi suoraan neljännesvälieriin jatkavat Arsenal, Bayern München, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ja Manchester City.
Pudotuspelien ensimmäille kierrokselle puolestaan etenivät Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Dortmund, Olympiakos, Club Brügge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt ja Benfica.
Ensimmäisen kierroksen otteluparit arvotaan perjantaina.
Mestarien liigan liigavaiheen päätöskierroksen tulokset:
Ajax-Olympiakos 1–2
Arsenal-Kairat Almaty 3–2
Athletic Bilbao-Sporting 2–3
Atletico Madrid-Bodo/Glimt 1–2
Barcelona-FC Kööpenhamina 4–1
Bayer Leverkusen-Villarreal 3–0
Benfica-Real Madrid 4–2
Club Brügge-Marseille 3–0
Dortmund-Inter 0–2
Frankfurt-Tottenham 0–2
Liverpool-Qarabag 6–0
Manchester City-Galatasaray 2–0
Monaco-Juventus 0–0
Napoli-Chelsea 2–3
Pafos-Slavia Praha 4–1
PSG-Newcastle 1–1
PSV-Bayern München 1–2
Royale Union SG-Atalanta 1–0