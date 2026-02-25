Napapiirin pohjoispuolella majaileva norjalaisseura Bodö/Glimt kaatoi Milanossa viime kauden Mestarien liigan finalistin Internazionalen 2–1 ja eteni 16 parhaan joukkoon yhteismaalein 5–2.

Bodö/Glimt on ollut tämän kauden upeimpia tarinoita Mestarien liigassa. Kjetil Knutsenin valmentama ja lähes täysin norjalaisten pelaajien muodostama joukkue on kaatanut tällä kaudella Manchester Cityn ja Atlético Madridin kaltaisia jättejä.

Tiistaina Bodö/Glimt viimeisteli toistaiseksi suurimman sensaationsa, kun se kaatoi Interin vieraissa Milanon Giuseppe Meazza -stadionilla lukemin 2–1 ja eteni Mestarien liigan neljännesvälieriin.

– Tämä on huikeaa, historiallinen hetki Bodö/Glimtille ja historiallinen hetki norjalaiselle jalkapallolle. Olen niin ylpeä, me olemme joukkue pienestä kylästä. Toivon todella, että voimme näyttää, että kuka tahansa voi pystyä tähän. Se on minusta kaikkein kauneinta koko tässä tarinassa, Kjetil Knutsen totesi Sky Sportsille pelin jälkeen.

57-vuotiasta Knutsenia on yritetty turhaan houkutella muihin seuroihin. Vuodesta 2017 seurassa valmentaneen norjalaisen työ on selvästi vielä kesken.

Knutsenilla on poikkeuksellinen lähestyminen valmennukseen. Hän ja seura panostavat erityisesti joukkueen henkiseen vahvuuteen.

– Emme juurikaan puhu tavoitteista, me puhumme vain suorituksestamme. Haluan kehittää pelaajia, joukkuettamme ja olla aina kilpailukykyinen. Siten haluamme edetä. Sama koskee seuraavaa otteluamme, Knutsen summasi.

Bodö/Glimtin suurin sankari Milanon illassa oli Jens Petter Hauge, joka teki joukkueensa avausmaalin ja syötti voittomaaliksi jääneen osuman taidokkaalla keskityksellään.

– Ei kuulosta todelta, mutta me olemme siellä, viimeisten jäljellä olevien joukkueiden joukossa, joten on todella jännittävää nähdä, mitä seuraavat kaksi ottelua tuovat mukanaan, Hauge summasi.

Bodö/Glimtin seuraava vastustaja Mestarien liigassa on joko portugalilainen Sporting CP tai englantilaisjätti Manchester City.

– Odotetaan ja katsotaan, sitten meidän pitää vain valmistautua.