Turkkilaisjätti Galatasaray kaatoi Juventuksen 5–2 Istanbulissa ja nappasi tiukan otteen jatkopaikasta Mestarien liigan pudotuspeleissä.
Torinolaisseura Juventus kompastui Istanbulin illassa toisella puoliajalla, kun se menetti ensin 2–1-taukojohtonsa, joutui tunnin kohdalla 2–3-tappiolle ja ajautui hetkeä myöhemmin vielä vajaamiehiseksi, kun puolustaja Juan Cabal nappasi ulosajon toisella keltaisen kortin arvoisella rikkeellään.
Cabal oli vaihdettu kentälle tauon jälkeen ja ehti olla kentällä vain runsaat 20 minuuttia.
Galan hollantilaishyökkääjä Noa Lang iski illan toisellaan istanbulilaiset jo 4–2-johtoon ottelun 75. minuutilla ennen kuin Sacha Boey viimeisteli italialaisjätin nöyryytyksen 5–2-osumallaan.
Langin toista osumaa edelsi Juventuksen puolustuksen täydellinen sekoilu, joka sai MTV Katsomon selostajan Tuomas Virkkusenkin parahtamaan.
– Ai kauheus, Juve! Voi kamalaa, Juve! Toinen nelivitonen tullaan Torinossa muistamaan todennäköisesti muistamaan pitkään, Virkkunen totesi.
Galatasarayn 4–2-maalin voit katsoa artikkelin yllä olevalta videolta.
Galatasaray lähtee otteluparin toiseen osaotteluun Torinoon puolustamaan siis kolmen maalin johtoa. Voittaja etenee Mestarien liigassa 16 parhaan joukkoon.