Yhdysvaltain Arizionassa Meksikon rajalla on tapahtunut ampumisvälikohtaus, jossa on osallisena Yhdysvaltain rajavartiosto.
NBC News raportoi tiistaina illalla, että yksi ihminen on loukkaantunut vakavasti sen jälkeen, kun ilmeisesti rajavartiostoon kuuluva ihminen oli ampunut häntä.
NBC News viittasi uutisessaan Piman piirikunnan sheriffin Chris Nanosin tiedottajan lausuntoon.
Sheriffin toimisto tekee lausunnon mukaan yhteistyötä FBI:n sekä tulli- ja rajavartiolaitoksen kanssa tapahtuman selvittämiseksi.
Tapahtumasta ei ollut heti tarkempia tietoja. Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusministeriö ei vastannut median kommenttipyyntöön.
Välikohtaus tapahtui pari päivää sen jälkeen, kun 37‑vuotias sairaanhoitaja Alex Pretti kuoli liittovaltion agentin tai agenttien ammuttua häntä Minneapolisissa. Tammikuun alussa maahanmuuttopoliisi ICE:n edustaja ampui Minneapolisissa kuoliaaksi 37-vuotiaan naisen.
Presidentti Donald Trump on ajanut tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa ja lisännyt liittovaltion viranomaisten määrää suurissa kaupungeissa.
Agentit ovat tehneet ratsioita naapurustoihin ja ajautuneet yhteenottoihin asukkaiden kanssa.
Prettin surma on lisännyt suuttumusta liittovaltion agenttien aggressiivisia toimia kohtaan.