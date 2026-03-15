Cadillacin F1-kuski Sergio Perez otti täysin syyt niskoilleen kolaristaan tallikaverinsa Valtteri Bottaksen kanssa.

Bottas ajoi Kiinan F1-kisassa uuden tallin toistaiseksi parhaan sijoituksen oltuaan lopputuloksissa 13:s. Myös Perez pääsi maaliin sijalla 15.

Kaksikon kisa koki kuitenkin vahinkoa heti avauskierroksella, kun Perez yritti kolmosmutkassa ohitusta Bottaksesta. Cadillacit osuivat yhteen, mikä haittasi molempien kisaa.

– Se oli täysin minun syyni, Perez tunnusti RacingNews365:n mukaan kisan jälkeen.

– Onneksi mitään ei oikeastaan tapahtunut. Kolari oli vain virhearvio minun puoleltani.

– Näin raon ja lähdin yrittämään siihen, mutta tietysti jälkikäteen katsottuna Valtterilla ei ollut mitään paikkaa, johon mennä.

Perez pyörähti radalla, mutta onnistui ajamaan letkan kiinni. Myöhemmin hän sai uuden tilaisuuden puskea Bottaksen edelle.

– Olin ohittamassa Valtteria ohitusmoodi päällä, ja sitten menetin moottorista ja akusta tehot, joten hukkasin jotain viisi sekuntia. Sen jälkeen menetin vielä 15–20 sekuntia, Perez valitteli.

Meksikolaiskuski kertoo kaiken olevan kunnossa tallikaverien välillä.

– Se on niin kuin pitääkin. Meillä ei ole tallikavereiden välillä mitään pahoja aikeita. Kun katsoo tilannetta, on tärkeää pyytää anteeksi ja tunnustaa, että mokasit, Perez kommentoi.