Trump kuvaili rajavartioston operaatioista vastaavana komentajana ampumisen aikaan toiminutta Greg Bovinoa "hyväksi" mutta "aika omalaatuiseksi".
– Joissain tapauksissa se on hyvä asia. Ehkä se ei ollut hyvä tässä tapauksessa, hän sanoi.
Alkuviikosta yhdysvaltalainen Atlantic-lehti kertoi lähteidensä tietoihin pohjaten, että Bovino olisi saanut potkut. Lehden tietojen mukaan Bovino olisi palaamassa vanhaan tehtäväänsä Kaliforniassa ja jäämässä pian eläkkeelle.
Sisäisen turvallisuuden ministeriö on kiistänyt lehden tiedot.
Miller: Ohjeistusta ehkä jätetty noudattamatta
Trumpin hallinnossa kotimaan turvallisuudesta vastaavana neuvonantaja toimiva Stephen Miller kertoi uutistoimisto AFP:lle antamassaan lausunnossa, että rajavartioston edustajat saattoivat jättää noudattamatta heille annettua ohjeistusta tapauksessa, joka johti minnesotalaismiehen kuolemaan.
Millerin mukaan Valkoinen talo oli antanut "selvän ohjeistuksen", jonka mukaan Minnesotaan lähetetty lisähenkilöstö lähetettiin osavaltioon estämään fyysisesti mielenosoittajien pääsyn pidätyksiä tekevien maahanmuuttoviranomaisten luo.
– Tarkastelemme miksi tulli- ja rajavartiolaitoksen ryhmä ei ehkä noudattanut kyseistä protokollaa, Miller sanoi lausunnossaan tiistaina paikallista aikaa.
Lauantaina Miller oli syyttänyt kuolonuhria terroristiksi, joka oli pyrkinyt murhaamaan liittovaltion lainvalvontaviranomaisia.