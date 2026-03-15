Kansainvälinen energiajärjestö IEA kertoo, että öljy alkaa pian virrata varmuusvarastoista maailmanmarkkinoille.
Jäsenmaiden IEA:lle toimittamien suunnitelmien mukaan strategisia varastoja aletaan vapauttaa välittömästi IEA:n jäsenmaissa Aasiassa ja Oseaniassa. IEA:n jäsenmaiden varastoja Amerikassa ja Euroopassa tulee puolestaan saataville maaliskuun lopulta alkaen.
IEA kertoi keskiviikkona, että järjestön jäsenmaat ovat päättäneet vapauttaa markkinoille yhteensä 400 miljoonaa barrelia öljytuotteita strategisista varannoistaan markkinoiden vakauttamiseksi. Kyseessä on IEA:n historian suurin koordinoitu varantojen vapautus.
Sota Lähi-idässä on IEA:n mukaan aiheuttanut historian suurimman öljymarkkinoiden häiriön. Tärkein tekijä vakaiden toimitusten palauttamiseksi on säännöllisen meriliikenteen uudelleen käynnistyminen Hormuzinsalmen kautta, järjestö sanoo.