TPS-puolustaja Oliver Lauridsen on saanut jääkiekon SM-liigan kurinpidolta kahdeksan ottelun pelikiellon.
Lauridsenille tuomittiin lauantain kierroksella pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta.
Tanskalaispuolustaja tuli kahden pelaajan väliseen laitavääntöön sivusta ja osui voimakkaalla taklauksella Ässien Petteri Riihistä päähän.
SM-liigan kurinpitodelegaatio toteaa päätöksessään, että Lauridsen vaaransi tilanteessa piittaamattomasti vastustajaa ja osoitti kunnioituksen puutetta.
– Delegaatio toteaa, että tilannetta lähestyvä Lauridsen on pystynyt näkemään pelitilanteen kehittymisen ja sen, että hän pääsee kolmantena pelaajana sivusuunnasta suorittamaan taklauksen, kurinpito toteaa.
Toisesta lauantain kierrokselta kurinpitoon edenneestä tapauksesta JYPin Pekka Jormakalle ei tuomittu pelikieltoa. Jormakka osui KalPan Ville Ruotsalaista vaihtoaitioiden edessä mailan tupilla kylkeen, mutta kurinpito ei nähnyt tilanteessa lyöntiä tai iskua.
0:06