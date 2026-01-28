Somalitaustainen Ilhan Omar oli vaatinut Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisi ICE:n lakkauttamista ja sisäisen turvallisuuden ministerin eroa juuri ennen tapahtunutta.

Hyökkääjä ruiskutti tuntematonta ainetta minnesotalaisen demokraattipoliitikon Ilhan Omarin päälle, kun tämä oli paikallista aikaa tiistaina pitämässä puhetta Minneapolisissa.



Omar oli vaatinut juuri ennen hyökkäystä Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisi ICE:n lakkauttamista ja sisäisen turvallisuuden ministeri Kristi Noemin eroa.



Yhdysvaltalaiskanava C-Span näytti Omarin puhetta.

Todistaja: Aine ärsytti kurkkua

Minneapolisin poliisi kertoi New York Timesille, että hyökkääjä on pidätetty. Lehden mukaan hyökkääjä suihkutti ruiskulla vahvan tuoksuista nestettä Omarin päälle samalla vaatien tätä eroamaan.



Omar jatkoi puhumista vielä hyökkäyksen jälkeen, vaikka poliitikon taustajoukot yrittivät saada Omarin pois yleisön edestä.



– Jatkamme sinnikkäinä riippumatta siitä, mitä he meidän eteemme heittävätkään, Omar sanoi tapahtuneen jälkeen.

Todistaja kuvailee uutistoimisto Reutersille ruiskutetun aineen haisseen ammoniakille ja ärsyttäneen hieman kurkkua.

Trumpin kriitikkko ja kritiikin kohde

Somalitaustainen poliitikko on ollut pitkään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kärkäs kriitikko.



Trump on hyökännyt voimakkaasti kriitikkoaan vastaan. Maanantaina hän kertoi Truth Social -palvelussaan, että maan oikeusministeriö ja kongressi tutkivat Omaria. Trump vihjasi viestissään tutkintojen taustalla olevan Omarin varallisuus.