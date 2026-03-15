Espoon Soukanniemen murhatalo on tullut myyntiin Oikotie-asuntopalvelussa.
62-vuotiaan helsinkiläismiehen syytetään murhanneen liikekumppaninsa, 56-vuotiaan toimitusjohtajamiljonäärin tämän kodissa Espoon Soukanniemessä. Henkirikos tapahtui viime toukokuussa, kun epäilty meni uhrin kotiin.
MTV:n tietojen mukaan teko tapahtui arvotalon eteisessä. Epäilty iski uhria rakennuspuukolla useita kertoja ja viilsi myös kaulan.
Lue myös: Biltemasta teräase ja heti puukottamaan liikekumppania – nämä Espoon miljonäärimurhan kuvat eivät sovi herkille
Miehet tunsivat toisensa vuosikymmenten ajalta ja toimivat yhdessä useassa yrityksessä. Epäilty kuvaili takavuosina uhria parhaaksi ystäväkseen.
Tapauksen käsittely on edelleen kesken.
Lue myös: Espoon miljonäärimurhasta syytetty liikemies näytti videolle miten tappoi ystävänsä: "Mulla oli sellainen musta sumu"
Hintalappuna yli miljoona euroa
Nyt murhatalo on tullut myyntiin. 232 neliömetrin kokoista taloa myydään Oikotie-asuntopalvelussa 1 490 000 euron hintaan. Talo on rakennettu vuonna 1998.
Taloa luonnehditaan klassisen mannermaiseksi rakennukseksi, jonka tontti on suunniteltu kartanomaiseen tyyliin.
Ilmoituksessa mainostetaan muun muassa rakennuksen korkeita kattoja. Myytävällä kiinteistöllä on myös autotallirakennus, jossa on tilaa kahdelle autolle.