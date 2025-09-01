Kultaranta avautuu yleisölle päiväksi

Yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin kesäasuntoon Kultarantaan avointen ovien päivänä.

Yleisöllä on mahdollisuus tutustua tasavallan presidentin kesävirka-asuntoon, Naantalissa sijaitsevaan Kultarantaan ensi viikon maanantaina, 8. syyskuuta.

Ovet ovat avoinna kello 12–18, presidentin kansia kertoo tiedotteessaan. Tutustumiskierros on avoin Kultarannan portille kello 17 mennessä saapuville vierailijoille.

Kierroksella tutustutaan tiedotteen mukaan ensin Kultarannan muotopuutarhaan.

Puutarhasta reitti jatkuu Kultarannan päärakennukselle Graniittilinnalle, jossa yleisö pääsee tutustumaan alakerran edustustiloihin.

Graniittilinnassa on mahdollisuus kurkistaa presidentin työhuoneeseen ja tutustua alahalliin, Tähtikabinettiin, Siniseen verantaan sekä ruokasaliin.

Takaisin Kultarannan portille palataan muotopuutarhan reunaa, niin kutsuttua Ketjua pitkin.

Ei voi ilmoittautua ennakkoon

Tutustuminen Kultarantaan tapahtuu omatoimisesti, mutta kierroksella on presidentin kanslian henkilökuntaa vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin.

Kierrokselle tulee pituutta noin kilometri. Ennakkoilmoittautuminen ei ole mahdollista.

Kultarannassa ei ole mahdollisuutta tavarasäilytykseen, joten tavarat on pidettävä mukana kierroksen ajan. Suuria laukkuja ja reppuja ei voi ottaa mukaan.

Myöskään lastenvaunuja ja rattaita ei ole mahdollista ottaa mukaan sisälle Graniittilinnaan.

Kierros ei ole täysin esteetön, mutta pyörätuolilla pääsee liikkumaan esteettömästi puutarhan alueella.

Kierroksella valokuvaaminen vain henkilökohtaiseen käyttöön on sallittua.

