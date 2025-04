Kyllä Stubbien nyt kelpaa: Tältä näyttää täysin uusittu Kultaranta – remonttibudjetti ylittyi roimasti

Presidentin kesävirka-asunnon kiinteistöjen ja piha-alueiden peruskorjaus on valmis. Alkuperäinen budjetti ylittyi lopulta noin 40 prosentilla.

Yli 4 000 kuusentainta, 260 entisöityä huonekalua, valkoisen alta alkuperäisiin väreihinsä palautettuja rakennuksia ja sisätiloja. Ainakin näitä asioita tulee vastaan perusteellisesti korjatussa presidentin kesävirka-asunnossa Kultarannassa ja alueen puistossa.

Naantalissa sijaitsevan huvilatilan kiinteistöjen ja piha-alueiden peruskorjaus valmistui viime syksynä.

Puistosta moni saattaa muistaa korkeat kuusiaidat, joiden tilalla on nyt pieniä kuusentaimia kasvamassa uudeksi aidaksi. Näky on samantyyppinen kuin se olisi ollut noin sata vuotta sitten, kun puutarha oli uusi.

Kuusiaitaa on uusittu yhteensä noin kilometrin verran. Kukkapenkit ovat saaneet kastelujärjestelmän ja puiston rakennuksia on korjattu alkuperäistä kunnioittaen. Uutta on esteettömyys.

Kaikkiaan puiston muutostyön perustaksi on otettu Svante ja Paul Olssonin alkuperäiset suunnitelmat 1910-luvulta, kertoo Kultarannan tilanhoitaja Sari Mäkiranta.

Mäkiranta esitteli puistoa medialle maanantaina ja käytti samalla mahdollisuuden oikoa pari puistoon liittyvää sitkeää huhua.

Ensinnäkään puiston esikuvana ei ole Ranskan Versailles'n kaltainen palatsipuutarha. Kultarantaan suunniteltiin saksalaistyyppinen, geometrinen muotopuutarha, jonka perustana ovat 1800-luvun arts and crafts -liikkeen ihanteet.

Toisekseen Kultarannan ruusutarhassa ei ole koskaan ollut 5 000:ta ruusua, ei edes 3 500:aa.

– Ne eivät yksinkertaisesti olisi mahtuneet sinne, Mäkiranta sanoo.

Sen sijaan ruusuja on noin 1 700. Kukkiessaan ne ovat valkoisia, vaaleanpunaisia ja punaisia.

Värit ovat ylipäätään puutarhassa tärkeitä. Esimerkiksi Suomi-tarhassa kasvaa vain sinisiä ja valkoisia kesäkukkia.

Salapoliisityöllä värit esiin

Peruskorjauksen päävaiheessa vuosina 2022–2024 kunnostettiin esimerkiksi päärakennus Graniittilinnaa. Arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema päärakennus valmistui vuonna 1915, ja sitä on laajennettu 1930-luvulla sekä peruskorjattu viimeksi 1960-luvulla. Kaikki korjauskierrokset ovat jättäneet rakennukseen jälkeensä, ja lisäksi sisäpintoja on maalattu ja uusittu vuosien saatossa.

Peruskorjauksen suunnittelijat astuivatkin sisään valkoiseksi maalattuihin tiloihin, jotka oli kalustettu pääosin Artekilla. Restauroinnin myötä tiloihin palasivat rakennusajankohdan kansallisromantiikka sekä 1930-luvun art deco. Hankkeen pääsuunnittelija, arkkitehti Hanna Lyytinen kuvailee Kultarantaa poikkeuksellisen kunnianhimoiseksi kokonaistaideteokseksi ja restauroinnin suunnittelua salapoliisitutkimukseksi.

– Kun rakennus on suunniteltu monumentiksi, luulisi, että kaikki tiedot siitä olisi jo saatu.

Korjaustöissä kuitenkin löydettiin ja restauroitiin esimerkiksi seinämaaluksia. Lisäksi monet värit tulivat yllätyksenä – niitähän ei ole voinut nähdä menneiden vuosikymmenten mustavalkokuvissa.

Sisutuksessa esimerkiksi siniselle verannalle palautettiin alkuperäinen, arkkitehti Gösta Kulvikin suunnittelema valkoinen puukalusto, jossa on sinisiä, punaisia ja mustia koristemaalauksia.

Puisto avautuu yleisölle

Kultarannan peruskorjauksen kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 52 miljoonaa euroa. Alkuperäinen, vuoden 2016 budjettisuunnitelma ylitettiin noin 40 prosentilla, kertoo presidentin kanslian linnanvouti Ismo Siikaluoma.

Kustannusten nousun taustalla ovat vaikuttaneet muun muassa koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Kustannusten kasvaessa suunnitelmaa myös karsittiin. Tekemättä jätettiin muun muassa parkkialueen ja tenniskentän uudistamiset. Kaikkinensa urakka oli hankejohtajana toimineen linnanvoudin mukaan mielenkiintoinen ja haastava.

– Tämä on osa suomalaista kansallisperintöä, jota pitää kohdella kuin kukkaa kämmenellä.

Presidentti Alexander Stubbin ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin on määrä siirtyä Kultarantaan kesäksi. Presidenttipari asuu Graniittilinnan toisessa kerroksessa.

Peruskorjauksen suunnittelu aloitettiin jo presidentti Sauli Niinistön kaudella. Siikaluoman mukaan nykyinen presidenttipari on kiittänyt remonttia erityisesti paluusta lähelle alkuperäisiä suunnitelmia sekä vanhojen huonekalujen kunnostuksesta.

Kultarannan puisto on ollut kunnostustöiden takia suljettuna kaksi kesää, mutta se avautuu yleisölle jälleen täksi kesäksi. Puisto on tästä viikosta alkaen pääsymaksutta auki perjantaisin kello 18–20. Lisäksi puistoon on mahdollista tutustua Naantalin matkailun järjestämillä opastetuilla kierroksilla.

Katso yläpuolelta löytyvältä videolta, miltä uusitussa Kultarannassa näyttää.