Pilkkijä on menehtynyt Naantalissa. Poliisi kehottaa varovaisuuteen jäälle menemisessä.
Poliisi sai ilmoituksen pilkille aamulla lähteneen henkilön auton löytymisestä Naantalin Röölän vierasvenesatamasta. Ilmoitus auton löytymisestä tuli illalla.
Jäljet johtivat ilmoittajan mukaan autosta jäälle.
Poliisi löysi merestä kuolleen henkilön yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa.
Poliisi jatkaa kuoleman syyn selvittämistä.
Poliisi kehottaa varovaisuuteen jäälle menemisessä.
– Paikoitellen jää on todella heikkoa tai sitä ei ole ollenkaan, poliisi varoittaa.