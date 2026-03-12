Uudenvuodenaattona Lontoon alueella sattunut takaa-ajo päättyi kylmään kyytiin. Katso kooste takaa-ajosta yllä olevalta videolta.

Etsintäkuulutettu mies aiheutti vaarallisen takaa-ajon Ison-Britannian pääkaupungissa Lontoossa uuden vuoden kynnyksellä. Suur-Lontoon poliisi on julkaissut videon takaa-ajosta sosiaalisessa mediassa.

Muun muassa vastaantulevien kaistaa, ylinopeutta, jalkakäytävää pitkin ja punaisia päin paennut mies pysäytettiin lopulta näppärällä liikkeellä.

Yllä olevalta videolta voi nähdä, miten takaa-ajava poliisi törmää tarkoituksella epäillyn auton takarenkaaseen poliisiauton etupuskurilla, joka saa epäillyn auton pyörähtämään ja törmäämään vauhdilla kaiteeseen.

– Upeaa, hyvin tehty, vieressä istuva poliisikollega kannustaa kuljettajaa.

Tilanne tallentui myös taivaalla olevan poliisihelikopterin kameraan. Videolta voi nähdä, että kun epäilty ei pääse jatkamaan matkaa autolla, hän päättää jatkaa matkaansa jalan ja hyppää jäiseen jokeen.