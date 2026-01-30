Vuonna 1987 syntynyttä miestä epäillään naisen taposta.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut todennäköisin syin 38-vuotiaan miehen taposta epäiltynä.
Miehen epäillään tappaneen naisen Naantalissa 27. tammikuuta.
Miestä epäillään myös pahoinpitelystä, joka on tapahtunut 26.-27. tammikuuta Naantalissa.
Miehellä ei ole aiempaa merkittävämpää rikostaustaa.
Poliisi kertoi aiemmin, että epäilty ja uhri tunsivat toisensa. Ilta-Sanomien mukaan henkirikoksen uhri on miehen 38-vuotias kihlattu. Henkirikos tapahtui naisen asunnossa.
Syyte jutussa on nostettava 5. toukokuuta mennessä.