Kansallispuistojen huoltajat ottavat vastaan retkeilijän laturaivon: "Saa varoa sauvoja" 1:50 Katso video: Näin Urho Kekkosen kansallispuistoa huolletaan. Julkaistu 46 minuuttia sitten Saara Rantanen saara.rantanen@mtv.fi Suomen kymmeniä kansallispuistoja huoltavat Metsähallituksen ammattilaiset saavat joskus osakseen muutakin kuin kiitosta. Suomessa on 41 kansallispuistoa sekä useita valtion retkeilyalueita, joiden huollosta ja ylläpidosta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut. Huollettavia retkeilyreittejä on yhteensä 13 000 kilometriä, myös rakennusten ja rakenteiden määrä lasketaan tuhansissa. MTV Uutiset oli mukana Urho Kekkosen kansallispuiston huoltokäynnillä Rautulammella. Siellä on sekä varaus-, autio- että päivätupa, puuliiteri ja käymälä. Rautulampi on hyvin suosittu käyntikohde, sillä sinne on kohtuullinen matka Kiilopäältä, joka on monen hiihto- ja vaellusretken lähtöpiste. Talvinen huoltokeikka tehtiin moottorikelkoilla, joiden pulkissa oli kuormana klapisäkkejä ja kaasupulloja. – Tässä puistossa kuluu vuosittain 780 pinokuutiometriä eli 20 000 klapisäkillistä polttopuita, kertoo virkistyskäytön asiantuntija Petri Kulha Metsähallituksen Luontopalveluista.

Huoltomatkat ovat Lapin kansallispuistoissa pitkät. Taival taitetaan talvisin moottorikelkalla. MTV Uutiset

Luontopalvelut kilpailuttaa puistojen huollon, ja yrittäjät tekevät työt maastossa. Kari Holopainen on huoltanut jo vuosia Urho Kekkosen kansallispuistoa. Häntä harmittaa klapisäkkien usein karu kohtalo. Ne kun eivät ole kertakäyttötavaraa, vaikka moni niin virheellisesti luulee.

Jos retkeijät avaisivat säkit siististi joko katkaisemalla narun tai avaamalla solmun, voitaisiin säkit käyttää uudelleen jopa kymmenen kertaa.

– Niitä ei saisi puukottaa kylkeen tai pohjaan, neuvoo Holopainen.

Pelkästään UK-puiston tyhjien klapisäkkien arvo lasketaan tuhansissa euroissa.

– Ehjä säkki on selvää rahaa, ja se puukottaminen pölistää muovia pitkin tuntureita, pohtii Holopainen.

Ennen kuin päästään maastoon käytännön töihin, Luontopalveluissa on tehty paljon suunnittelua ja laskelmia.

– Toukokuu ja loka–marraskuu menevät enimmäkseen tulevaa vuotta suunnitellessa ja laskelmia laatiessa. Jos kilpailutuksia on tulossa, niiden pohjaksi tarvitaan paljon tietoja, kertoo Petri Kulha.

Supistuva budjetti, nouseva suosio

Valtion tuottavuusohjelma on rouhaissut Luontopalvelujen budjetista useita miljoonia. Näin siitä huolimatta, että koronavuosina räjähdysmäisesti alkanut retkeilyn suosion kasvu jatkuu yhä. Säästöjä on tehty kaikin keinoin, eikä irtisanomisiltakaan ole vältytty.

Luontopalveluissa kehitetään jatkuvasti retkeilyn digitaalisia palveluita luontoon.fi-alustalle. Sieltä löytyvät esimerkiksi puistojen ja reittien esittelyt ja tiedot taukopaikkojen palveluista. Samaan aikaan Luontopalvelut ajavat sisään roskatonta retkeilyä. Isoja jäteastioita ei enää ole käytössä autiotuvilla, vaan kaikkien määrä kuljettaa omat roskansa pois puistossa.

– Roskattoman retkeilyn eteen on tehtävä vielä töitä, mutta toisaalta nykyajan retkeilijät ovat valistuneita ja osaavat etsiä tarvittavan tiedon siitä, mitä puistossa liikkujalta odotetaan, kertoo Petri Kulha.

Näkymä Niilanpään tunturille lähellä Kiilopäätä.MTV Uutiset

Moottoriajoneuvoja paheksutaan

Moottorikelkkojen ja mönkijöiden käyttäminen huoltotöissä on käytännön sanelema pakko. Polttopuut ja kaasupullot ovat aivan liian raskaita muuten kuljetettaviksi, käymäläjätteestä puhumattakaan. Tästä huolimatta huoltoajoihin kohdistuu paheksuntaa, joka toisinaan purkautuu sauvoilla sohimisena.

– Ei täällä puistossa niinkään, mutta tuolla Saariselällä saa toisinaan varoa sauvoja, kun on sitä laturaivoa, kertoilee Kari Holopainen.

– Varsinkin, kun joskus joudumme ajamaan raskaan kuorman kanssa pieniä pätkiä ladulla, niin silloin saa varoa sauvoja, mutta ei täyden kuorman kanssa pysty ajaa umpisessa.

Kesähuoltoja mönkijöillä ajattaessa, on syytä varautua viuhahtavaan kävelysauvaan.

Suomen suosituin kansallispuisto käyntimäärillä mitattuna on Pallas-Yllästunturin kansallispuisto (586 800 kävijää vuonna 2025) ja toisena on Urho Kekkosen kansallispuisto (429 000). Kun useiden kansallispuistojen käyntimäärät mitataan sadoissa tuhansissa, niin yhteen laskettuna vuonna 2025 Suomen kansallispuistoihin tehtiin yhteensä 7,6 miljoonaa käyntiä.

