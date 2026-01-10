Hirsirunkoinen kesämökki tuhoutui myöhään perjantai-iltana syttyneessä tulipalossa Velkuanmaan saaressa Varsinais-Suomessa. Pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei loukkaantunut palossa.
Paikalla oli palon syttyessä viisi ihmistä, jotka yrittivät sammuttaa hankalassa paikassa ollutta paloa.
Velkuanmaa sijaitsee Naantalin saaristossa, eikä saarelle ole tieyhteyttä. Pelastuslaitoksen yksiköillä kesti tunnin ajan päästä paikalle kahden lossimatkan takaa. Aikaa meni niin kauan, ettei mitään ollut enää tehtävissä rakennuksen pelastamiseksi.