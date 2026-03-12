Ukrainan sota on muuttanut sodankäyntiä nopeammin kuin monet sotilasasiantuntijat osasivat ennakoida.

Puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja, insinöörieversti evp. Jyri Kosola kuvaa sodan muutosta uudessa kirjassaan Koneiden sota (Docendo, 2026).

Hänen mukaansa sodankäynti on siirtymässä aikaan, jossa koneiden ja ihmisten muodostamat järjestelmät muuttavat taistelukentän logiikan ja Suomenkin kannattaisi miettiä, miten kehityksessä pysytään mukana.

Kosolan mukaan myös Suomen pitäisi reagoida muutokseen.

– Suomen pitäisi liittyä droonikoalitioon. Silloin meidän apu Ukrainalle olisi pääosin drooneja ja me saisimme viimeisimmät tiedot siitä, mikä taistelukentällä toimii ja mikä ei, Kosola sanoo MTV Uutisten haastattelussa.

Droonikoalitio on Ukrainan sodan aikana muodostettu kansainvälinen yhteistyöverkosto, jossa maat tukevat Ukrainaa drooniteknologialla ja kehityksellä.

Kosolan mukaan yhteistyö olisi Suomelle myös tapa pysyä mukana sodankäynnin teknologisessa kehityksessä.

Droonit muuttivat sodan logiikan

Ukrainan sodassa drooneista on tullut keskeinen osa taistelua. Niitä käytetään tiedusteluun, tykistön tulenohjaukseen ja suoriin hyökkäyksiin.

Kosolan mukaan droonien merkitys liittyy ennen kaikkea siihen, että ne rikkovat sodankäynnin pitkään jatkuneen kehityssuunnan.

– Aiemmin asejärjestelmät ovat kehittyneet koko ajan kalliimmiksi ja monimutkaisemmiksi. Droonit rikkovat tämän logiikan, koska ne ovat uhrattavia, Kosola kertoo Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Droonit tekevät taistelukentästä myös entistä läpinäkyvämmän.

– Taistelutila muuttuu läpinäkyväksi. Molemmat osapuolet näkevät hyvin nopeasti toistensa liikkeet.

Kehitys yhä nopeampaa

Jyri Kosola arvioi, että Ukrainan sota on osoittanut, kuinka nopeasti sodan teknologinen kehitys voi edetä.

– Aikaisemmin uuden asejärjestelmän kehittäminen saattoi kestää kymmenen vuotta. Nyt puhutaan kuukausista.

Syy tähän on hänen mukaansa yksinkertainen: sodassa ase ja vastakeino kehittyvät jatkuvassa kilpailussa.

– Kaikki mitä keksitään, toinen osapuoli yrittää heti kiertää tai torjua.

Teknologia ei kuitenkaan synny sodassa tyhjästä.

– Tiede kehittyy rauhan aikana. Sota ottaa sen potentiaalin käyttöön.

Tekoälystä voi tulla "kuninkaantekijä"

Kosola uskoo, että seuraava suuri muutos liittyy tekoälyn käyttöön sodankäynnissä.

– Tekoäly on kuninkaantekijä. Se pystyy tunnistamaan kuvioita, anomalioita ja arvioimaan, mihin tilanne kehittyy.

Tekoälyn avulla komentaja voi hänen mukaansa saada ennakoivaa tilannekuvaa.

– Tilannekuva ei ole enää pelkkä kuva tästä hetkestä, vaan projektio tulevaisuudesta.

Ukrainan osaamista kysytään jo maailmalla

Ukrainan sodasta on tullut monille maille käytännön laboratorio, jossa testataan modernia sodankäyntiä.

Kosolan mukaan Ukrainan asiantuntemusta kysytään jo muualta maailmasta.

– Lähi-idän maat ovat pyytäneet ukrainalaisia kertomaan, mitä taistelukentällä on opittu.

Sodan aikana syntynyt drooni- ja teknologiaosaaminen on hänen mukaansa ainutlaatuista.

Kosola korostaa, että myös Suomessa on paljon osaamista, jota voisi hyödyntää. Esimerkkinä Kosola mainitsee siviilipuolen drooniosaamisen.

Hänen mukaansa yksi Suomen vahvuus voisi olla reservin ja siviiliyhteiskunnan osaamisen hyödyntäminen.

– Meillä on valtava määrä koulutettuja ihmisiä, joita voitaisiin käyttää esimerkiksi autonomisten järjestelmien opettamiseen ja datan keräämiseen, Kosola jatkaa.

"Maata voi puolustaa monella tavalla"

Kosolan mukaan sodankäynnin muutos ei tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi valmistautua sotilaiksi, sillä puolustaa voi monella erilaisella tavalla.

Hänen mukaansa yhteiskunnan toimivuus on kriisitilanteessa ratkaisevaa.

– Tämä yhteiskunta toimii vain, jos kaikki toimii.

Kosolan mukaan teknologia muuttaa sodankäyntiä nopeasti, mutta yksi asia pysyy.

– Ihminen tekee lopulta päätökset.