Ulkoministeriö kertoo puolittaneensa Dubain kotiutuslennon hinnan. Lisäksi ilmoittautuminen sunnuntaiselle lennolle on avattu.
Ulkoministeriö valmistelee kotiutuslentoa Arabiemiraateissa oleskeleville Suomen kansalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville, jotka tarvitsevat apua alueelta poistumiseen.
Kotiutuslento lennetään Muscatista, Omanista.
Kotiutusmatkan hinta on ulkoministeriön päivitetyn tiedotteen mukaan yhteensä 1 230 euroa matkustajalta. Alun perin lennon ja kuljetuksen hinta oli 2 400 euroa.
Aiemmin alustavasti kerrottua hintaa kohtuullistettiin ministeriön mukaan siten, että matkustajilta peritään ainoastaan tilatun lennon paluuosuus.
Ulkoministeriö on avannut myös ilmoittautumisen sunnuntaiselle suomalaisten kotiutuslennolle Lähi-idästä. Sitova ilmoittautuminen päättyy huomenna aamukymmeneltä Suomen aikaa.
Ulkoministeriö kertoi aiemmin, että etukäteen kiinnostuksensa oli ilmoittanut 600 ihmistä. Lennolla Omanin Muscatista Helsinkiin paikkoja on noin 160. Lapsiperheet ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt asetetaan etusijalle.
Lentoyhtiöllä ensisijainen vastuu
Ulkoministeriö kertoo avustavansa mahdollisuuksien mukaan suomalaisia, jotka haluavat pois Lähi-idän maista.
–Lentoyhtiöillä ja matkanjärjestäjillä on ensisijainen vastuu omista asiakkaistaan, ulkoministeriö tiedottaa.
Halukkaat suomalaiset voivat ostaa paikan tältä omakustanteiselta lennolta. Asiasta on lähetetty alustava kartoitus Arabiemiraatteihin matkustusilmoituksen tehneille.
Lisätietoja kotiutumatkasta löytyy ulkoministeriön verkkosivuilta.
Alueella olevia matkailijoita kehotetaan tekemään matkustusilmoitus. Jos paluupäivä muuttuu, on hyvä tehdä uusi matkustusilmoitus tai muokata vanhaa ilmoitusta.
Ulkoministeriö on lähettänyt Persianlahdelle konsulikomennuskunnan tukemaan suomalaisten neuvontaa ja avustamista paikan päällä, ensi vaiheessa Arabiemiraateissa.
Tavoitteena on vahvistaa läsnäoloa alueella ja varmistaa, että suomalaiset saavat tarvitsemansa ohjeistuksen ja tuen mahdollisimman nopeasti.