Naantalissa sijaitsevasta yksityisasunnosta löytyi kuollut ihminen. Poliisi on ottanut epäillyn kiinni.
Lounais-Suomen poliisi selvittää Naantalissa tapahtunutta epäiltyä henkirikosta.
Naantalissa sijaitsevasta yksityisasunnosta löytyi kuollut ihminen, jonka epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi maanantain ja tiistain välisenä yönä.
Poliisi sai ilmoituksen asiasta varhain tiistaiaamuna.
Poliisi tutkii asiaa epäiltynä tappona. Teosta epäiltynä on otettu kiinni yksi henkilö, jota tullaan myöhemmin tällä viikolla esittämään vangittavaksi.
Epäilty ja uhri tunsivat toisensa.