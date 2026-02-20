Huomenta Suomi pääsi vierailulle astetta erikoisempaan ruokakauppaan. Vankien omalla ruokahuollolla tuetaan sekä kuntoutumista että valmistautumista siviilielämään.

Hämeenlinnan vankilassa on avattu vankien oma ruokakauppa "Vangin valinta".

Huomenta Suomen Sanna Ketola vieraili paikalla tutustumassa valikoimaan.

Vankilan yksikönpäällikkö Johanna Erholz paljastaa, että omalaatuinen nimi syntyi nimikilpailun tuloksena. Voittajaa ehdottanut vanki sai ideastaan palkinnon.

Mitä tarkoittaa vangille, että hän saa itse valmistaa itselleen ruokaa?

– Kuten kaupan nimikin, on vapaus valita niitä ruokatarvikkeita, mitä itse haluaa käyttää. Se tuo tietyllä tavalla vapautta vankilaan, jossa on hyvin rajoitettua toimintaa, ja on sinällään kuntouttavaa, yksikönpäällikkö kertoo.

Aivan tavanomaisilla säännöillä vankien kaupassa ei kuitenkaan asioida. Jokaisella vangilla on ostoksille oma, viiden minuutin aika ja kauppa on auki tiettyinä päivinä.

Kaupassa käydään kerran viikossa, ja ostokset maksetaan normaalin näköisellä maksupäätteellä, mutta vangit käyttävät vankilan omaa maksukorttia.

– Meillä on tietenkin rajoitus, kuinka paljon vankilaan saa tuoda rahaa. Puhutaan muutamista satasista ja kyllä joillakin vangeilla on aika huomattavakin määrä rahaa siellä.

– Mutta suurimmalla osalla on varmaan käyttöraha ja tulevaisuudessa myös ruokaraha, jolla nämä ruoat ostetaan.

Jos vanki ei pääse hankkimaan tarvikkeita, ne toimitetaan tarvittaessa hänelle tilauksesta.

Mutta millainen on valikoima? Ja kuka kassalla palvelee? Alla olevalla videolla Vangin valinnan myyjä Minna esittelee puotinsa salat.

2:20 ”Vangin valinnan” myyjä Minna näyttää, mitä kaikkea vangit voivat ostaa kaupasta.

Vankeja ei pidetä passiivisina selleissä

Yksikönpäällikön mukaan ruoanlaittomahdollisuuden lisäksi nykyaikainen vankila tarjoaa monipuolista kuntouttavaa toimintaa.

– Meillä on työtoimintaa ja opinnollistettua työtoimintaa, erilaisia kiinteistötyöhön liittyviä ryhmiä.

– Sitten on myös ompelukäsityöryhmä, ja keväällä aikaisin alkaa puutarharyhmä. Sitten on pesulatoimintaa.

Yksikönpäällikön mukaan vangeille tarjottavaa toimintaa on määrä laajentaa tulevaisuudessa.

– Meillä on kaikenlaisia mukavia ideoita. Se on osa rikoksettomaan elämään kuntouttavaa toimintaa ja vanki pääsee ehkä täältä siirtymään siihen normaaliin siviilielämään.

Katso koko vierailumme anti alla olevalta videolta!

8:08 Millaisia ruokia vangit valitsevat? Miksi Hämeenlinnan vankilaan on ylipäätään avattu ruokakauppa?