Ylinopeutta kaahannut kuljettaja pakeni poliisia Naantalista Turkuun ja takaisin.
Naantalissa tapahtui perjantain ja lauantain välisenä yönä vakava takaa-ajo, kun henkilöauton kuljettaja pakeni poliisia ensin Turusta Naantaliin ja lopulta takaisin.
Poliisin tiedotteen mukaan kuljettajalla mitattiin pakenemisen aikana nopeudeksi jopa 160 kilometriä tunnissa.
Poliisi sai tilanteen lopulta hallintaan käyttämällä piikkimattoa, jonka avulla auto pysäytettiin.
Kuljettajaa epäillään useista vakavista rikoksista, kuten törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta ja huumausainerikoksesta.
Takaa-ajo oli viikonlopun vakavin poliisitehtävä alueella. Muuten joulunpyhiä seurannut viikonloppu sujui poliisin mukaan varsin tavanomaisissa merkeissä.
Hälytystehtäviä kertyi aattoaamun ja viikonlopun aikana noin 500, mikä vastaa normaalin talviviikonlopun tasoa.
Raumalla ryöstö
Poliisilla oli tehtävää myös Raumalla, sillä sunnuntain vastaisena yönä Rauman keskustassa ryöstettiin kauppaliike.
Epäilty anasti veitsellä myyjää uhkaamalla noin tuhannen euron käteiskassan. Poliisin mukaan epäilty on toistaiseksi tavoittamatta.