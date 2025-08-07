Stubbilta harvinainen kuva edeltäjiensä seurassa: "Muistoja kesistä Kultarannassa"

Presidenttiparit tapasivat keskiviikkona Naantalin Kultarannassa.Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentti Alexander Stubb on julkaissut Instagramissaan sarjan kesäisiä kuvia presidentin kesäasunnolta Kultarannasta.

Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb tapasivat keskiviikkona Naantalin Kultarannassa vieraita, kuten entiset presidentit Tarja Halosen ja Sauli Niinistön puolisoineen.

Tapaamisesta on julkaistu kuva, jossa kolme presidenttiparia seisoo rivissä hymyilevinä.

Saimme tänään vieraiksi Kultarantaan presidentti Tarja Halosen ja professori Pentti Arajärven sekä presidentti Sauli Niinistön ja tohtori Jenni Haukion, kirjoittaa Stubb Instagram-julkaisussaan.

Stubbin mukaan myös Timo Kekkonen, Tea Kekkonen, Assi Koivisto ja Heikki Allonen, Marko ja Sanna Ahtisaari sekä Anna Halonen olivat paikalla. 

– Oli hienoa keskustella ja kuulla muistoja kesistä Kultarannassa. Kultaranta on osa Suomen itsenäisyyden aikakauden kulttuurihistoriallista perimää, kirjoittaa Stubb.

Sauli Niinistö toimi presidenttinä kahden kauden ajan vuosina 2012–2024. Häntä edelsi Tarja Halonen, joka toimi presidenttinä vuosina 2000–2012.

