Siilien superkuulo voi auttaa tulevaisuudessa suojelemaan niitä.

Siilit kuulevat tuoreen tutkimuksen muukaan paljon korkeampia taajuuksia kuin ihminen. Sen ansiosta ne voivat viestittää toisilleen äänillä, joita ihminen ei yksinkertaisesti kuule.

Biology Letters -tiedelehdessä julkaistusta tanskalaisbrittiläisestä tutkimuksesta uutisoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Löytö voi olla käänteentekevä eläimelle, jonka määrä on vähenemässä koko Euroopassa, toteaa tutkimusryhmää johtanut tohtori Sophie Rasmussen Oxfordin yliopistosta.

Tieto voi auttaa tutkijoita kehittämään äänikarkotteita, jotka estävät siilejä menemästä maantielle ja lähelle tappavia koneita, kuten ruohonleikkureita tai raivaussahoja.

Siilit kuulossa lepakoiden sukua

Rasmussen kehitti yhteistyössä eläinten kuuloa mittaavien bioakustikkojen kanssa erilaisista piip-äänistä ja sykäyksistä koostuvia ääniraitoja, joita soitettiin pelastuskeskuksessa nukutetuille siileille.

Tutkijat mittasivat eläinten aivojen reaktioita selvittääkseen, mitä taajuuksia ne pystyivät vielä kuulemaan.

Lisäksi he rakensivat siilin korvasta 3D-mallin. He havaitsivat, että siinä on jäykkä luuketju, joka päästää korkeat äänet läpi tehokkaasti samalla tavalla kuin kaikuluotaavat lepakot.

– Hämmästyksekseni ja ilokseni huomasimme, että siilit kuulevat jopa 85 kHz:n taajuuksia, Rasmussen kertoi The Guadianin mukaan.

Ihmiset kuulevat korkeintaan 20 kHz:n, koirat 45 kHz:n ja kissat 65 kHz:n taajuuksia.

– Voimme siis kehittää kohdennettuja äänikarkotteita, jotka eivät häiritse meitä tai lemmikkejämme, Rasmussen kommentoi.

Yhteistyötä yritysten kanssa

Rasmussen toivoo voivansa tehdä jatkossa yhteistyötä myös yritysten kanssa selvittääkseen keinoja siilien turvaamiseksi esimerkiksi liikenteessä.

Autonvalmistajien ja -kauppiaiden yhdistys SMMT sanoo suhtautuvansa hankkeeseen myönteisesti mutta kaipaavansa vielä lisätietoa aiheesta.

Myös Rasmussenin mukaan tarvitaan lisää tutkimusta siitä, mitkä äänet karkottavat siilejä.

– Pelkäävätkö ne huutoja vai pitäisikö äänen olla enemmänkin sykkivää? hän kysyy.

Arviolta tuhansia siilejä kuolee vuosittain liikenneonnettomuuksissa Euroopassa. Myös robottiruohonleikkurin suosion nousu on koitunut siilien kohtaloksi.

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on luokitellut siilin lähes uhanalaiseksi.

