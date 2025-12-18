Korkein oikeus (KKO) ei myöntänyt valituslupaa niin sanotussa Vantaan sellimurhajutussa.
Murhasta ja törkeästä raiskauksesta tuomittu oli hakenut valituslupaa törkeän raiskauksen osalta.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Perttu Oskari Pyynösen ja Abshir Diini Muyen elinkautiseen vankeuteen murhasta ja törkeästä raiskauksesta keväällä 2023. Helsingin hovioikeus piti Pyynösen tuomion voimassa helmikuussa 2025 antamallaan tuomiolla.
Pyynönen haki vielä valituslupaa KKO:sta. Muye perui valituksensa hovioikeuteen.
KKO:n mukaan tuomitut olivat surmanneet uhrin tahallaan sekä erityisen raa'alla ja julmalla tavalla käyttäen vakaata harkintaa. Teko täytti myös raiskauksen tunnusmerkistön.
– Raiskauksen olivat tehneet useat henkilöt, siinä oli aiheutettu erityisen tuntuvaa kärsimystä ja se oli tehty erityisen nöyryyttävällä tavalla. Teot olivat myös kokonaisuutena arvostellen törkeitä, kirjoittaa KKO päätöksestä antamassaan tiedotteessa.
Uhri parikymppinen mies
Vantaan vankilan matkasellissä tammikuussa 2022 tapahtuneen henkirikoksen uhriksi joutui parikymppinen mies. Käräjäoikeuden tuomion mukaan tuomitut muun muassa löivät, potkivat ja viilsivät uhria sekä kaatoivat hänen päälleen kuumaa vettä.
Oikeuden mukaan tuomitut myös pakottivat uhrin nielemään tupakoita sekä juomaan virtsaa ja pesuainetta. Lopulta toinen tuomituista tukehdutti uhrin toisen pitäessä tästä kiinni.
Pitkään jatkuneen väkivallan jälkeen toinen tuomituista tukehdutti uhrin toisen pitäessä tästä kiinni.
Sai toisenkin tuomion
Pyynönen tuomittiin viime kesänä myös oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta.
Välikohtaus tapahtui sellimurhaa koskevassa käräjäoikeuden oikeudenkäynnissä keväällä 2022. Pyynönen, nykyisin 27 vuotta, nimitti kanssasyytettyään Muyea, 22, vasikaksi, nousi ylös istumapaikaltaan ja lähti tätä kohti muovinen veitsi kädessään.
Vartijat pysäyttivät Pyynösen, minkä jälkeen poliisi raudoitti hänet ja takavarikoi veitsen. Oikeudenkäynti jouduttiin keskeyttämään.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden mukaan miehelle jo aiemmin tuomittu elinkautinen vankeusrangaistus kattoi myös rangaistuksen oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta.
