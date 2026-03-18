Iranin vastaiskut ovat pakottaneet Yhdysvallat ja Persianlahden liittolaiset kuluttamaan Patriot-ilmatorjuntaohjuksia huomattavasti nopeammin, kuin niitä ehditään valmistaa.
Lähellä Tel Avivia sijaitsevassa Ramat Ganissa asuintalon sivu on riekaleina.
Lasinsirujen peittämän lattian takana ammottaa koko seinän kokoinen aukko, josta pistää esiin metallia.
Viime yönä kaksi ihmistä kuoli, kun iranilaisohjus tuhosi osan kerrostalosta.
Iran käynnisti laajan vastaiskun sen jälkeen, kun Israel ilmoitti eilen surmanneensa Iranin tiedusteluministerin Esmail Khatibin.
Vaikka Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat onnistuneet torjumaan yli 90 prosenttia Iranin ampumista ohjuksista ja drooneista, läpäisevät jotkut myös Israelin kuuluisan ilmasuojauksen.
Lähi-idässä on kulunut sitten helmikuun lopun ilmapuolustusarsenaalia sellaista vauhtia, että asiantuntijoiden mukaan konflikti vaarantaa Ukrainan ilmapuolustuksen tulevia ase-eriä.
Patriot-ohjusten kulutus syö varastoja ennätysvauhdilla
Yhdysvallat ja sen liittolaiset torjuvat ilmaiskuja THAAD-järjestelmillä, hävittäjillä ja lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmillä.