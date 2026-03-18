Yhdysvallat ja sen liittolaiset torjuvat ilmaiskuja THAAD-järjestelmillä, hävittäjillä ja lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmillä.

Vaikka Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat onnistuneet torjumaan yli 90 prosenttia Iranin ampumista ohjuksista ja drooneista, läpäisevät jotkut myös Israelin kuuluisan ilmasuojauksen.

Iran käynnisti laajan vastaiskun sen jälkeen, kun Israel ilmoitti eilen surmanneensa Iranin tiedusteluministerin Esmail Khatibin .

Lasinsirujen peittämän lattian takana ammottaa koko seinän kokoinen aukko, josta pistää esiin metallia.

Lähellä Tel Avivia sijaitsevassa Ramat Ganissa asuintalon sivu on riekaleina.

Iranin vastaiskut ovat pakottaneet Yhdysvallat ja Persianlahden liittolaiset kuluttamaan Patriot-ilmatorjuntaohjuksia huomattavasti nopeammin, kuin niitä ehditään valmistaa.

Ballististen ohjusten torjumiseen käytetään kuitenkin ennen kaikkea Patriot-ilmatorjuntaohjuksia.

RBC Ukrainen mukaan Lähi-idän konfliktin ensimmäisten 16 päivän aikana olisi käytetty enemmän kuin tuhat PAC‑3 MSE -ohjusta.

Zelenskyi: "Resurssit ehtyvät"

— Putinille pitkä sota Iranissa on plussaa. Korkeiden energiahintojen lisäksi se merkitsee yhdysvaltalaisvarastojen hupenemista ja ilmapuolustustuotannon ehtymistä. Resurssimme siis ehtyvät, Zelenskyi kuvaili brittiläiselle BBC:lle.

Zelenskyin mukaan pitkään jatkuva sota Lähi-idässä kuluttaa juuri niitä ohjusvarastoja ja tuotantolinjoja, joihin Ukraina tukeutuu.

Hän varoitti lisäksi, että rauhanneuvottelut siirtyvät jatkuvasti eteenpäin nimenomaan Iranin sodan takia, mikä voi entisestään heikentää Ukrainan asemaa Venäjän hyökkäyspainetta vastaan.