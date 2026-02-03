Kiduttajakapteeni ei saanut valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Pitkä vankeustuomio jää lainvoimaiseksi.

Laukaan poikkeuksellisesta kidutus- ja silpomistapauksesta vankeuteen tuomittu Ari Juhani Joki ei saanut korkeimmasta oikeudesta valituslupaa.

Keski-Suomen käräjäoikeus oli tuominnut miehen useista rikoksista neljän vuoden vankeuteen. Huhtikuussa Vaasan hovioikeus kovensi tuomiota ja tuomitsi miehen yhdeksän vuoden vankeuteen.

Hänen syykseen luettiin yhteensä seitsemän syytekohtaa, muun muassa törkeä raiskaus ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu.

Oikeuden mukaan rikoksissa oli kyse miehen sadistisista mieltymyksistä. Kolmeen eri uhriin kohdistuneet rikokset tapahtuivat vuonna 2023.

Ensimmäinen uhri saapui tuomion mukaan sovitusti ulkomailta miehen luokse BDSM-sessioon. Paikalla toiminta muuttui kuitenkin täysin toiseksi, ja tuomittu muun muassa sulki uhrin päiviksi maakellariin sekä kohdisti tähän vakavaa fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa. Tuomiossa uhria kutsutaan kirjaimella A.

– (Tuomittu) on omista sadistisista motiiveistaan käsin oikeasti riistänyt A:n vapauden pitäen tätä koko ajan kahleissa ja kiduttanut tätä sekä tehnyt tälle seksuaalisia tekoja ja myös raiskannut tämän, tuomiossa sanotaan.

Kesti neljä tuntia

Vain noin kuukautta myöhemmin mies leikkasi toiselta uhrilta irti peniksen. Hovituomion mukaan operaatio kesti yli neljä tuntia.

– Hovioikeus toteaa, että pitkäkestoinen, kidutusluonteinen penektomia, joka on tehty ilman kivunlievitystä, on lajissaan täysin poikkeuksellinen voimakasta kipua ja särkyä ja muuta vakavaa niin fyysistä kuin psyykkistä haittaa aiheuttava teko.

Tuomiossa B:ksi kutsuttu uhri ei oikeuden mukaan ole voinut antaa pätevää suostumusta tekoon, koska ei ole kyennyt etukäteen arvioimaan operaation aiheuttamia vahinkoja.

– B:n psyykkinen terveydentila on ollut heikko ja (tuomittu) on käyttänyt tätä hyväkseen tyydyttääkseen sadistiset intressinsä poistaessaan leikkauksessa B:n peniksen ilman kivunlievitystä, tuomiossa sanotaan.

Etsi "kidutusorjaa"

Kolme kuukautta B:hen kohdistuneen rikoksen jälkeen mies alkoi oikeuden mukaan valmistella kolmannen uhrin vahingoittamista. Hän etsi BDSM-sivustoilla itselleen "kidutusorjaa" ja houkutteli ulkomailla asunutta uhria luokseen useiden kuukausien ajan.

Oikeuden mukaan hän oli jo alkanut valmistella maakellaria uhrin saapumista varten.

– (Tuomitun) valmistelemassa rikoksessa hänen tarkoituksensa on ollut laittaa asianomistaja kahleisiin, pitää asianomistajaa vankinaan ja kohdistaa asianomistajaan pitkäkestoista ja tuskallista kidutuksenomaista väkivaltaa, tuomiossa sanotaan.

Uhri ei kuitenkaan koskaan saapunut Suomeen, sillä viranomaiset ottivat häneen yhteyttä.

Tuomittu Ari Juhani Joki, 59, kiisti syytteet pääosin ja vetosi oikeudessa muun muassa siihen, että tekoihin oli uhrien suostumus. Hovissa hän vaati, että vähintään hänen rangaistustaan lievennettäisiin.

MTV Uutisten tietojen mukaan tuomittu työskenteli kapteenina Puolustusvoimien palveluksessa. Mies oli töissä logistiikkalaitoksessa/järjestelmäkeskuksessa rikosepäilyjen tultua ilmi, mutta hänet on sen jälkeen irtisanottu tehtävästään Puolustusvoimissa.

Korkeimman oikeuden päätöksestä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.

