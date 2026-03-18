Julia Kykkänen ripustaa mäkihyppysukset naulaan.

Julia Kykkänen, 31, ilmoittaa päättävänsä mäkihyppyuransa.

– Kaikelle on aikansa, ja nyt on minun aikani sanoa hyvästit, hän kirjoittaa Instagram-julkaisussaan.

Kykkänen kertoo mäkihypyn antaneen hänelle hienoja muistoja, seikkailuja ja ystäviä, jollaisia hän ei olisi voinut kuvitella villeimmissä unissaankaan.

– Nyt on uusien seikkailujen aika, kiitos!

Kykkänen muistetaan Suomen naisten mäkihypyn uranuurtajana. Hän osallistui ensimmäisenä suomalaisnaisena mäkihypyn arvokilpailuihin nuorten MM-kisoissa vuonna 2008.

Kolmissa olympialaisissakin hypännyt Kykkänen ylsi maailmancupissa kahdesti palkintokorokkeelle kaudella 2013–14. Hän sijoittui tuona uransa parhaana talvena maailmancupin kokonaiskilpailussa yhdeksänneksi.