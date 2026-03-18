Kaikki Suomessa tuntevat Käärijän eli artisti Jere Pöyhösen. Harvempi tietää, kuka on Pöyhösen mukana kiertueella esiintyvä mystinen Häärijä.
Hän on Tomi Häppölä, joka ehti olla Käärijän rinnalla julkisuudessa tuhat päivää puhumatta sanaakaan. Nyt Häppölä luo uraa omalla nimellään.
Käärijä-huuman alkaessa Häppölällä oli vielä päivätyö. Työt Helsingin kaupungin liikuntapalvelussa oli pakko jättää, kun yhtälö kävi mahdottomaksi.
– Alku oli sellaista, että olin viitenä päivänä viikossa töissä ja viikonloput keikoilla. Sitä kun muutaman viikon vetää, alkaa tuntua jo nuoremmallakin kaverilla. Oli pakko jompikumpi polku valita, Häppölä muistelee.
Erikoisia keikkaehdotuksia satelee
Häppölä valitsi kiertue-elämän. Hän on ehtinyt kiertää satoja keikkoja Käärijän mukana, esittäen puhumatonta, hiukan koomista keltapukuista Häärijää. Nykyään häntä tilataan Häärijän hahmossa, ilman Käärijää, erilaisiin tilaisuuksiin. Joukossa on myös erikoisia ehdotuksia.
– Polttareihin on kysytty vain Häärijänä istumaan. On myös kysytty häihin baarimikoksi. Olisin tehnyt siellä kaiken Häärijän tavalla väärin. Olisin pyörinyt narikassa ja antanut vääriä numeroita ja takkeja. Se ei lopulta toteutunut, Häppölä naurahtaa.
Häppölän mukaan Häärijän hahmossa on olennaista, että hän on altavastaaja ja kaikkeen tyytyväinen. Omana itsenään Häppölää kiinnostaa jatkossa työ taiteen parissa, esimerkiksi näytteleminen. Tekeillä on oma sarja.