Lokakuussa 2024 Helsingin hovioikeus taas katsoi hankintojen liittyneen ministerin tehtäviin ja hylkäsi syytteen.

Käräjäoikeuden mukaan koulutus liittyi Kulmunin rooliin keskustan puheenjohtajana ja Jääskeläinen erehdytti ministeriön maksamaan sille kuulumattoman laskun.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi helmikuussa 2023 Kulmunin erityisavustajana toimineen Kari Jääskeläisen kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Hovioikeus hylkäsi Kulmunin erityisavustajana toimineen Kari Jääskeläisen syytteen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Hovioikeuden mukaan rajanveto ministerin ja puoluepoliittisen toiminnan välillä on vaikeaa ja roolien väliset rajat voivat olla tulkinnanvaraisia tai jopa päällekkäisiä.