Hovioikeus hylkäsi Kulmunin erityisavustajana toimineen Kari Jääskeläisen syytteen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.
Korkein oikeus (KKO) järjestää tänään suullisen käsittelyn keskustan entisen ministerin Katri Kulmunin (kesk.) erityisavustajan rikosasiassa.
Syytteessä on kyse esiintymisvalmennuksesta, jota viestintätoimisto Tekir antoi Kulmunille vuonna 2019.
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi helmikuussa 2023 Kulmunin erityisavustajana toimineen Kari Jääskeläisen kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.
Käräjäoikeuden mukaan koulutus liittyi Kulmunin rooliin keskustan puheenjohtajana ja Jääskeläinen erehdytti ministeriön maksamaan sille kuulumattoman laskun.
Käräjäoikeuden mukaan valtiovarainministeriölle (VM) aiheutui yli 13 000 euron taloudellinen vahinko. VM maksoi laskun kokonaisuudessaan, vaikka osa koulutuksesta oli aikana, jolloin Kulmuni oli elinkeinoministeri.
Liittyikö ministerin tehtäviin?
Lokakuussa 2024 Helsingin hovioikeus taas katsoi hankintojen liittyneen ministerin tehtäviin ja hylkäsi syytteen.