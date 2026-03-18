Tutkijat arvelevat, että tämän vuoden aikana saattaa olla muodostumassa äärimmäisen voimakas El Niño -ilmiö.
El Niño on muutaman vuoden väliajoin toistuva sääilmiö, joka kykenee aiheuttanaan lämpöennätyksiä niin maalla kuin merellä.
Tutkijoiden mukaan todennäköisyys sille, että El Niño muodostuu loppukesän aikana on 50-60 prosenttia.
AccuWeather-sääsivuston mukaan El Niño saattaa muodostuessaan vahvistua ”super El Niñoksi”. Tällöin Tyynenmeren trooppisten alueiden pintaveden lämpötila kohoaa kaksi astetta pitkäaikaisia keskiarvoja korkeammaksi.
– Arvelemme, että El Niño muodostuu ensi kesänä. Sen voimakkuus on epävarma, mutta se on potentiaalisesti kohtalainen tai mahdollisesti voimakas, toteaa AccuWeatherin meteorologi Paul Patelok.
El Niñon arvellaan vielä voimistuvan hurrikaanikauden aikana.
AccuWeatherin pitkän ajan ennusteiden mukaan super El Niñon syntymisen todennäköisyys on 15 prosenttia ensi marraskuuhun mennessä.
Viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana on koettu kaksi super El Niño -ilmiötä. Edellinen super El Niño koettiin kymmenisen vuotta sitten.
Tiedesivusto LiveScience uutisoi, että super El Niño saattaisi sysätä lämpötilalukemat äärimmäisyyksiin maailmanlaajuisesti.
Viimeisin, tavanomainen El Niño koettiin toukokuun 2023 ja maaliskuun 2024 välisenä aikana. Tuolloin ilmiö oli lähellä muodostua supervoimakkaaksi. Tuolloinkin koettiin ennätyksellisiä lämpötilalukemia.
Joidenkin arvioiden mukaan tämän vuoden aikana ei vielä yllettäisi aivan vuoden 2024 lämpötilahuippuihin, mutta ensi vuonna sen sijaan lämpötilat saattaisivat kohota uusiin ennätyksiin.