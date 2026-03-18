Taloudelliset kannustimet vaikuttavat syntyvyyteen vain väliaikaisesti.

Syntyvyyden suunnan kääntämiseksi etsitään kuumeisesti ratkaisuja. Yksi keino lapsien määrän lisäämiseksi on taloudellinen kannustin, kuten korkeampi lapsilisä.



MTV Uutisten Helsingissä haastattelemat äidit toivovat vanhemmuuteen enemmän konkreettista apua kuin taloudellista tukea.

Kuusikuisen lapsen äiti Outi Jaakkola kertoo olleensa miehensä tavatessaan hieman alle 30-vuotias.

– Vaikutti ehkä enemmän se, että löytääkö sellaisen parisuhteen, mihin haluaa lapsia tehdä. Ja miten työpaikat suhtautuvat - onko helppo löytää nuorena naisena työpaikkaa. Ja kuinka yksin sitten jää lapsen kanssa, että millaisia tukiverkkoja on, Jaakkola luettelee.



7,5-kuisen lapsen äiti Jasmi Ritolan mielestä synnytyksen jälkeiseen hyvinvointiin pitäisi panostaa enemmän.

– Siihen, että pidetään huolta että jaksaa ja on siihen sitten voimavaroja.

Syntyvyys on laskenut Suomessa pitemmän aikaa. Vuoden 2025 kokonaishedelmällisyysluku oli ennakkotietojen mukaan 1,30. Näin monta lasta nainen saa keskimäärin elinikänsä aikana syntyvyyden pysyessä laskentavuoden tasolla.



Yksi mahdollisuus on yrittää parantaa syntyvyyttä taloudellisilla kannustimilla. Kelan tutkimuspäällikkö kertoo, että kansainvälinen tutkimus on osoittanut, että mikäli etuuden korotus on merkittävä, niin sillä on jossain määrin vaikutusta, joskin vaikutus on lyhytaikainen.