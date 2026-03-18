Yhdysvaltain elokuva-akatemia osoittaa tukensa Teyana Taylorille Oscar-gaalassa tapahtuneen välikohtauksen jälkeen.

Oscar-palkinnot jakava Yhdysvaltain elokuva-akatemia on antanut lausunnon liittyen Oscar-gaalassa tapahtuneeseen välikohtaukseen, jossa miespuolinen työntekijä väitetysti tönäisi näyttelijä Teyana Tayloria.

Väitettyä tönäisyä seurannut sananvaihto Taylorin ja työntekijän välillä tallentui videolle ja lähti leviämään somessa ja mediassa. Videolla Taylor toteaa kovaäänisesti, että häneen oli käyty fyysisesti kiinni.

– Olet mies ja käyt käsiksi naiseen. Todella törkeää, olet todella törkeä, Taylor sanoo videolla ja osoittaa sormellaan.

– Hän kirjaimellisesti tönäisi minua, Taylor jatkaa vierellään seisovalle henkilölle sanoen.

Yhdysvaltain elokuva-akatemia on tunnistanut Tayloria väitetysti tönäissen miehen olleen gaalaa varten palkatun ulkoisen turvatiimin jäsen. Lausunnossaan akatemia linjaa, ettei se hyväksy työntekijän käytöstä.

– Olimme erittäin harmistuneita kuullessamme Teyana Taylorin kokemuksesta Oscar-gaalan lopussa. Olemme tehneet yhteistyötä Teyanan kanssa viime kuukausina palkintokauden ollessa käynnissä, ja hän on ollut todella upea, kannustava, ystävällinen ja yhteisöstä välittävä, lausunnossa sanotaan.

– Vaikka välikohtaus tapahtui ulkoisen turvallisuusyrityksemme SIS:n kanssa, on jokaisen vieraan kokemus meidän vastuullamme. Olemme tehneet heille selväksi, että tällaista käyttäytymistä ei voida hyväksyä. Haluamme kiittää Teyanaa hänen osoittamastaan suurenmoisesta arvokkuudesta, ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaaksemme, ettei tällaista tapahdu uudelleen, lausunto päättyy.

Myös turvallisuusyritys Security Industry Specialists antoi tapahtuneen tiimoilta lausunnon. Variety-lehden tarkastelemassa lausunnossa sanotaan, että yrityksen turvallisuushenkilöstön jäsenen ja Taylorin välillä tapahtui "lyhyt välikohtaus" gaalassa.

– Turvallisuushenkilöstömme oli paikalla hallitsemassa ruuhkaista aluetta ja varmistamassa kaikkien vieraiden turvallisuutta. Välikohtauksen aikana tapahtui sattumanvarainen kosketus, ja pahoittelemme, että tilanne kärjistyi, lausunnossa sanotaan.

– Tämä ei vastaa sitä ammattimaisuuden tasoa, jota odotamme tiimiltämme, ja olemme käsitelleet asian sisäisesti varmistaaksemme, ettei tällainen tilanne enää toistu, lausunto päättyy.

TMZ:n mukaan välikohtaus sattui, kun Taylor oli yrittänyt mennä lavalle kollegoidensa rinnalla poseeraamaan One Battle After Another -elokuvan voittovalokuvaa varten.

Lehden mukaan vartija olisi kuitenkin estänyt Taylorin pääsyn lavalle työntämällä tämän pois. Vartijan kerrotaan myös pyytäneen Taylorilta anteeksipyyntöä tilanteessa.

Lähteet: NBC News, Variety