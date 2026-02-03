Ullanlinnan murhasta tuomittu psykiatri Roope Bob Tikkanen pyytää korkeimmalta oikeudelta valituslupaa tuomiostaan.
Helsingin hovioikeudesta kerrotaan, että Ullanlinnan murhasta tuomitun psykiatrin Roope Bob Tikkasen valituslupahakemus korkeimpaan oikeuteen on jätetty tänään.
Tänään oli Tikkasen viimeinen päivä jättää valistuslupahakemus.
Aiemmin käräjäoikeus ja hovioikeus katsoivat, että Tikkanen murhasi vaimonsa Helsingin Ullanlinnassa joulukuussa vuonna 2022.
Oikeus piti henkirikosta raa’alla ja julmalla tavalla tehtynä.
