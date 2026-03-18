Jalkapallon Skotlannin liigan Celticin kokeneella tanskalaismaalivahdilla Kasper Schmeichelilla saattaa olla jo "viimeinen ottelu pelattuna", hän sanoo.

Olkapäävamman takia sivussa olevan Schmeichelin, 39, tilalla glasgowilaisseuran maalilla on viime viikot pelannut Suomen maajoukkuemaalivahti Viljami Sinisalo.

Schmeichelilla on menossa sopimuksensa viimeinen kausi, ja edessä saattaa olla jopa vuoden mittainen toipuminen taas pelikuntoon.

– On mahdollista, että olen pelannut viimeisen otteluni. Olen ollut jalkapalloilija siitä lähtien, kun synnyin. Joten tämä on ihan karmeaa. Tätä on tosi, tosi vaikea sisäistää, Schmeichel manaili CBS Sports Golazolle.

Schmeichelilla on edessä kaksi leikkausta, mutta veteraanivahti ei aio silti luovuttaa.

– Haluan vielä tehdä kaikkeni sen eteen, että näen voinko vielä palata kentille. Aion taistella, käydä kuntoutuksen täysillä läpi.

Sinisalo, 24, on torjunut hienosti Celticin maalilla Schmeichelin loukkaantumisen jälkeen. Hän pelaa Celticissä toista kauttaan.