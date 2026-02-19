Hovioikeus katsoi hautarauhan rikkomisen vaativan aktiivista toimintaa.

Oikeus hylkäsi miehen syytteet hautarauhan rikkomisesta tämän jätettyä tappamansa naisen kuukaudeksi makuuhuoneeseen Ylivieskassa. Miehen tuomio taposta sen sijaan pysyi voimassa.

Mies ei ollut kertonut kenellekään henkirikoksesta ja oli viettänyt ainakin päiviä ruumiin kanssa samassa asunnossa touko–kesäkuussa 2022. Teko paljastui vasta, kun uhrin omaiset löysivät asunnosta uhrin hajoamistilassa olleen ruumiin ja teon tehneen miehen.

Syyttäjän mukaan mies oli asunut ruumiin kanssa samassa asunnossa neljän viikon ajan jättäen "ruumiin mätänemään, kärpästen ja muiden pienelijöiden ravinnoksi".

Mies kiisti

Miehen kertomuksen mukaan joku tuntematon henkilö oli tehnyt asunnolla henkirikoksen. Oikeus ei kuitenkaan pitänyt kertomusta uskottavana.

Osaltaan kertomusta vastaan puhui jo se, että mies löytyi asunnosta ruumiin kanssa viikkoja henkirikoksen jälkeen. Myöskään miehen väite ajan viettämisestä toisella paikkakunnalla ei saanut tukea näytöstä.

Henkirikoksen tarkempi tekotapa ei selvinnyt, mutta muun muassa verijälkien perusteella arvioitiin henkirikos tehdyksi voimakkailla teräaseen tai astalon iskuilla.

Käräjäoikeus oli katsonut miehen syyllistyneen hautarauhan rikkomiseen. Perusteena oli, että mies oli "lämpimänä vuodenaikana sallinut varsin pitkään tilanteen jatkua sellaisena, että asianmukaiset hautausjärjestelyt ovat jääneet hoitamatta ja ruumis oli siten ennen hautaamista edennyt hajoamistilaan".

Hovioikeus katsoi kuitenkin, että hautarauhan rikkomisella tarkoitetaan fyysistä ja konkreettista ruumiin pahennusta herättävää käsittelyä ja jonkinlaista aktiivista tekoa.

Mainitussa tapauksessa uhrin ruumista ei edes väitetty käsitellyn, vaan mies oli jättänyt ruumiin teon jälkeen asunnon makuuhuoneeseen ja jatkanut oleskelua huoneistossa.

– Se, että tekijä jättää ilmoittamatta uhrista, on tavanomaista henkirikoksissa, hovioikeus muistutti.

Miehen tuomioon päätös ei vaikuttanut, sillä vuonna 1985 syntyneen Jeremia Jesse Andreas Tenkulan saama 10 vuoden 4 kuukauden ehdoton vankeusrangaistus taposta, kolmesta pahoinpitelystä ja huumausaineen käyttörikoksesta pysyi voimassa.