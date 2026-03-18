Ylivoimainen enemmistö Sarajevon piirityksessä 1990-luvun alussa siviilejä ammuskelleista tarkka-ampujaturisteista oli italialaisia, kertoo Italiassa tällä viikolla julkaistu kirja.
Erään lähteen mukaan yli 200 italialaista olisi osallistunut siviilien ammuskeluun.
Italiassa ja Bosnia-Hertsegovinassa on jo aloitettu tutkinta turisteista, jotka maksoivat Bosnian serbiarmeijalle voidakseen ammuskella Sarajevon siviilejä kaupunkia ympäröiviltä vuorilta.
Il Giornale -lehti kertoi viime vuonna, että jotkut tarkka-ampujaturistit maksoivat Bosnian serbijoukoille jopa satatuhatta euroa päivässä päästäkseen ampumaan Sarajevon siviilejä. Kirjan mukaan jotkut myös maksoivat bosniakeille päästäkseen ampumaan serbisiviilejä.