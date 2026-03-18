Barcelona löylytti Newcastlea Mestarien liigan neljännesvälierissä.
FC Barcelona ja Newcastle suuntasivat jalkapallon Mestarien liigan neljännesvälierien toiseen osaotteluun 1–1-tasatilanteesta. Toista osaa taaplattiin tasoissa vielä sen avauspuoliajan lopulle, kunnes pallo vietiin 2–2-lukemissa pilkulle.
Newcastlen Kieran Trippier repi selän puolelta kaksin käsin Raphinhaa, joka oli juoksemassa maalin eteen syötettyyn palloon.
Lamine Yamal laittoi pallon rangaistuspotkusta viileästi pussiin ja vei isännät 3–2-johtoon.
Kauden viidennen Mestarien liiga -maalinsa viimeistelleestä Yamalista tuli 18 vuoden ja 248 päivän iässä nuorin pelaaja, joka on tehnyt kilpailussa urallaan kymmenen maalia. Kylian Mbappé oli aiemmin yltänyt kymmeneen Mestarien liiga -osumaan 18 vuotta ja 350 päivää vanhana.
Barcelona löi rangaistuspotkumaalinsa jälkeen kovan vaihteen silmään ja tukevoitti johtoaan toisella puoliajalla neljällä lisäosumalla.
Isäntien illan suurimpana tähtenä tuikki Raphinha: kaksi tehtyä maalia ja kaksi syötettyä osumaa sekä hankittu rangaistuspotku.