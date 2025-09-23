Keskusrikospoliisin esitutkinta Vantaan vankilan virkarikosepäilyihin liittyen on valmistunut.
Keskusrikospoliisin esitutkinta Vantaan vankilan henkilökuntaan kohdistuneista epäillyistä virkarikoksista on valmistunut. Esitutkinta liittyy laajempaan kokonaisuuteen, joka sai alkunsa, kun Vantaan vankilan matkaselliosastolla tapahtui henkirikos 27.1.2022.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos tutki henkirikosta ja esitutkinnan perusteella kaksi matkasellissä ollutta vankia tuomittiin elinkautisiin vankeusrangaistuksiin.
Elinkautiset tuomiot ovat lainvoimaisia. Abshir Diini Muye, 22, peruutti valituksensa, joten asia käsiteltiin hovioikeudessa Perttu Oskari Pyynösen, 26, osalta. Hovioikeus ei muuttanut Pyynösen tuomiota.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos aloitti tapahtumien johdosta esiselvityksen siitä, onko virkavastuullisia vartijoita tai heidän esimiehiään syytä epäillä rikoksesta. Esiselvityksessä ilmi tulleiden seikkojen perusteella asiasta kirjattiin rikosilmoitus 7.5.2022. Esitutkinta siirrettiin Keskusrikospoliisiin 13.11.2023 tarkoituksenmukaisuussyistä.
Esitutkinnan perusteella useita epäilyjä
Keskusrikospoliisin esitutkinnassa on pyritty selvittämään laaja-alaisesti vartijoiden, rikosseuraamusesimiesten ja vankilan johdon toimia matkasellissä tapahtuneeseen henkirikokseen liittyen. Tutkinnan aikana on ollut kaiken kaikkiaan noin 20 epäiltyä.
Esitutkinnan perusteella Keskusrikospoliisi epäilee kahdeksaa henkilöä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Heistä yhtä henkilöä epäillään lisäksi törkeästä pahoinpitelystä (epävarsinainen laiminlyöntirikos) ja kolmea heistä epäillään myös kuolemantuottamuksesta.
– Vankeuslain mukaan vankeuden täytäntöönpanon tulee olla turvallista kaikille suljetun laitoksen sisällä oleville, niin vangeille kuin henkilökunnalle. Esitutkintaa on tehty perusteellisesti kokonaisuuden selvittämiseksi. Olemme kuulleet asiassa kymmeniä henkilöitä ja osaa heistä on kuultu useamman kerran, toteaa tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Kimmo Huhta-aho Keskusrikospoliisista.
Huhta-aho kertoo MTV Uutisille, että epäillyt teot voat luonteeltaan enemmänkin laiminlyöntejä kuin aktiivista tekemistä. Hänen mukaansa epäilyt koskettavat vankilan henkilökunnan kaikkia tasoja: suorittavaa porrasta eli vartijoita, keskijohtoa eli rikosseuraamusesimiehiä ja vankilan ylintä johtoa.
Huhta-aho tarkentaa myös, että törkeästä pahoinpitelystä epäillyn henkilön ei epäillä tehneen varsinaista pahoinpitelyä.
– Se ilmentää sitä, ettähänellä on ollut tietoisuus kokonaistilanteesta ja sen myötä hieman merkittävämpi velvollisuus toimia kuin muiden nimikkeiden tapauksessa. Se ei tarkoita siis sitä, että olisi oltu aktiivisesti tekemässä, vaan aktiivisen tekemisen mahdollistamista.
Esitutkinnassa on tehty hyvää yhteistyötä rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Esitutkinta siirtyy syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.