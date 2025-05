Kommentti: Suomen vankilat ovat koko ajan ylibuukattuja – tilanne voi eskaloitua arvaamattomasti

On mahdollisesti vain ajan kysymys, kun tilanne vankiloissa eskaloituu arvaamattomin seurauksin, kirjoittaa MTV Uutisten rikostoimittaja Pekka Lehtinen kommentissaan.

Suomen suljetut vankilat ovat pahassa liemessä. Laitokset ovat jo vuosia olleet ylibuukattuja eikä loppua näy. Samaan aikaan henkilökuntaa ei ole riittävästi.

Viime vuonna vankeja oli keskimäärin 3356. Vankimäärä nousi 213 vangilla edellisvuoteen verrattuna. Määrä jatkaa kasvuaan, ja sitä se on tehnyt koko 2020-luvun ajan.

Yksi syy on vuonna 2023 voimaan tullut seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus eli seksuaalirikoksista tuomittuja vankeja on entistä enemmän. Myös tuomiot ovat pidentyneet.

Vankiloiden henkilökunta on helisemässä ja jatkuvasti jaksamisen äärirajoilla. On suoranainen ihme, ettei jotain todella vakavaa ole tapahtunut enempää. Toistaiseksi.

Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) sisältä ja myös vankiloiden johtotasolta on vakuutettu, että yliasutuksesta huolimatta turvallisuustilanne on yhä "hyvällä tasolla".

Monen mielestä näin on vain henkilökunnan venymisen takia. Mutta kuinka kauan selkänahasta voidaan repiä? Loputtomiin kukaan ei kestä.

Vankien epäasiallinen ja uhkaava käyttäytyminen henkilökuntaa kohtaan on lisääntynyt ja samoin on vankien välinen väkivalta. Vantaan julma sellimurha vuonna 2022 on tästä äärimmäinen esimerkki.

Turvallinen vankilan täyttöaste olisi noin 90 prosenttia, mutta prosenttiluku on huidellut viime aikoina reippaasti päälle sadan, jopa 120:n hujakoilla. Se on aivan liikaa.

Vaarallisimpia vankeja yli mitoitusten

Mietitään vaikkapa Suomen korkeimman turvaluokituksen vankilat, Turussa ja Riihimäellä, joihin on sijoitettu Suomen vaarallisimmat vangit.

Riihimäellä vankipaikkoja on 223. Laitos on jatkuvasti täynnä ja ylikin. Turussa paikkoja on 255, mutta nyt remontin takia vain 216. Täyttä ja ylibuukattua on myös siellä. Tilanne on kestämätön.

Henkilökuntaa ja tilaa on riittämättömästi. On selvää, että vankien kuljetuksia, sisäisiä siirtoja ja ylipäänsä laitosten turvallisuutta ei voi pitkään enää taata. "Huonompaan suuntaan mennään", kiteyttää eräs vankilan johtaja.

Suomessa on tätä nykyä 27 vankilaa. Niistä 15 on suljettuja ja 12 avovankiloita.

Rikosseuraamuslaitos on itsestäänselvästi todennut, että vankimäärän nousu edellyttää uusien vankipaikkojen rakentamista. Rise onkin suunnitellut suurta vankilaverkoston uudistusta, jossa rakennettaisiin uusia suurikokoisia vankiloita korvaamaan maan vanhimmat vankilat.

Esimerkiksi Ouluun valmistuu vanhan tilalle uusi vankila loppuvuodesta. Pelson vankilan toiminta siirtyi puolestaan uuteen Vaalan vankilaan, mutta uudistus toi vain muutama kymmenen vankipaikkaa lisää.

Sekä Uudellemaalle että Pirkanmaalle on kaavailtu uutta vankilaa, mutta niiden mahdollinen toteutuminen ja ennen kaikkea valmistuminen on vielä pitkässä kuusessa.

Vankeja myös siirretään Suomen täysistä vankiloista esimerkiksi muihin Pohjoismaihin. MTV Uutiset kertoi tiistaina, että Porvoon poliisiampujina tunnetut Granholmin veljekset siirrettiin noin vuosi sitten Ruotsiin istumaan loppurangaistusta.

Jotain tulee tehdä nopeasti

Kansainväliset vankisiirrot voivat hetkellisesti toki helpottaa jonkin yksittäisen laitoksen tilannetta, mutta Suomen vankiloiden ydinongelmaa ne eivät ratkaise: uutta vankia tulee sisään ovista ja ikkunoista ja kun vankeja on koko ajan enemmän, myös henkilökuntaa tarvitaan lisää.

Tämän yhtälön onnistunut ratkaiseminen vaatii tietysti laajaa poliittista yhteisymmärrystä ja tahtoa sekä paljon rahaa. Se ei ole helppo rasti, mutta jotain tulee tehdä ja mieluiten nopeasti.

Työ vankiloissa on tällä hetkellä kuormittavaa, riskialtista ja jopa vaarallista. Turvallisuustilanne on, ikävä sanoa, räjähdysherkkä.

On mahdollisesti vain ajan kysymys, kun väkivalta vankiloissa eskaloituu tavalla tai toisella arvaamattomin seurauksin.