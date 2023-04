Vantaan matkasellimurhaajille elinkautiset vankeusrangaistukset: "Kidutustyyppistä pitkäkestoista väkivaltaa"

Raakaa ja julmaa väkivaltaa

– Teko on erityisen raaka, se on myös erityisen julma ja se on tehty vakaasti harkiten. Se on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Kyllä tämä teko on meidän mielestämme myös murhana poikkeuksellisen törkeä. Tässä on kidutustyyppistä pitkäkestoista väkivaltaa. Uhria on nöyryytetty ja kidutettu, teossa on käytetty useita välineitä. Tässä täyttyy myös vakaa harkinta. Tekijöillä on ollut useampi tunti aikaa harkita tätä tekoa. On kirjoitettu itsemurhaviesti ja yritetty lavastaa itsemurhaksi tämä teko, syyttäjä Emilia Ilander-Raulahti perusteli oikeudessa.