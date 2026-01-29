Kalle Rovanperän formulaura on käynnistynyt nousujohteisesti Oseanian Formula Regional -sarjassa.
Uudessa-Seelannissa ajettavasta sarjasta on enää jäljellä neljäs eli viimeinen kilpailuviikonloppu. Tulevana viikonloppuna ajetaan kolme viimeistä starttia Highlandsin moottoriradalla.
Rallissa kaksi maailmanmestaruutta saavuttanut Rovanperä lähti käytännössä nollista liikkeelle Uudessa-Seelannissa, joten odotettavaa oli, että suomalaiskuskin suoritustaso nousee joka viikonloppu. Mutta se pelkästään oli pieni ihme, ettei hän ollut selvästi muita perässä heti alussa.
Ensimmäisenä kisaviikonloppuna Hampton Downsissa Rovanperä ajoi parhaimmillaan 12:nneksi kaikkiaan 19 kuljettajan joukossa. Taupon radalla hän ylsi ensimmäistä kertaa kymmenen parhaan joukkoon. Ja viime viikonloppuna hän ajoi jo palkintokorokkeelle, kun sadekisasta napsahti komea kolmossija.
Rovanperän entinen tallikaveri ja hyvä ystävä Takamoto Katsuta on seurannut tarkasti Rovanperän otteita Uudessa-Seelannissa. Toyotan japanilaiskuljettajan kasvoille muodostui leveä hymy viime viikonloppuna ajetun Monte Carlon MM-rallin jälkeen, kun puheeksi tuli Rovanperä kolmossija Teretonga Parkin radalla.