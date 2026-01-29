Ensimmäisenä kisaviikonloppuna Hampton Downsissa Rovanperä ajoi parhaimmillaan 12:nneksi kaikkiaan 19 kuljettajan joukossa. Taupon radalla hän ylsi ensimmäistä kertaa kymmenen parhaan joukkoon. Ja viime viikonloppuna hän ajoi jo palkintokorokkeelle, kun sadekisasta napsahti komea kolmossija .

– Formuloissa pärjääminen ei ole koskaan helppoa, ei edes pienemmissä luokissa. Ihmiset eivät tiedäkään, kuinka paljon sielläkin tarvitaan kokemusta. Ja se on aivan erilaista kuin ralli, Katsuta huomautti.

– Se on itse asiassa uskomatonta, että hän on jo ottanut askeleen palkintopallille. Tässä sarjassa Uudessa-Seelannissa on todella paljon nuoria lupauksia joka vuosi ja muita nopeita kuljettajia. Siellä ei ole koskaan helppoa päästä podiumille. Siksi se on käsittämätöntä, Katsuta kehui.