Kalle Rovanperä ajoi ensimmäistä kertaa palkintokorokkeelle Oseanian formulasarjassa.
Rovanperä ylitti sateisessa kisassa maaliviivan kolmantena. Hän jäi kisan voittaneesta Freddie Slaterista 2,1 sekuntia.
Palkintokorokesija on Rovanperälle ensimmäinen formulasarjoissa.
– Mielenkiintoiset olosuhteet tänään sateessa. Jo aika-ajot olivat haastavat, joten oli selvää, että tänään oli pysyttävä poissa ongelmista ja niin me teimme. Vauhti märällä radalla oli ihan hyvää, joten olen tyytyväinen palkintosijaan, Rovanperä viestii X-tilillään.
Lauantain toinen kilpailu jouduttiin lopulta perumaan liiallisen sateen vuoksi.
Sunnuntaina Teretonga Parkin radalla ajetaan vielä kaksi kilpailua.