Moldova on julistanut Dnestrjoen valuma-alueelle hälytystilan 15 päivän ajaksi.
Moldovan mukaan mukaan mahdollisen ympäristötuhon syynä on Venäjän runsas viikko sitten Ukrainan puolella vesivoimalaan tekemä isku, joka aiheutti polttoainevuodon jokeen.
Ukrainan viranomaiset raportoivat jo viime keskiviikkona joen saastumisesta Ljadovan lähistöllä Moldovan rajalla. Sittemmin saastuminen on levinnyt Moldovan puolelle, jossa paikalliset viranomaiset ovat pyrkineet rajoittamaan joen saastumista muun muassa asentamalla öljyntorjuntapuomeja. Paikalle on saapunut apuvoimia myös Romaniasta.
Useissa kunnissa viranomaiset ovat kehottaneet välttämään veden käyttöä muun muassa juomiseen tai ruuanlaittoon.
Dnestriin vuotaneen polttoaineen määrää ei tiedetä, mutta Ukrainan mukaan vuoto oli suuri. Sekä Ukrainan että Moldovan viranomaiset ovat painottaneet, että Dnestrin vesi on kriittisen tärkeä vedenlähde alueelle ja että vuotanut polttoaine uhkaa joen ekosysteemiä.