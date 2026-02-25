Janni Hussi toimi jo kolmannen suomalaisen Rally2-kuskin kartturina Ruotsin MM-rallissa. Maailmanmestari ja MTV Urheilun asiantuntija Jonne Halttunen antoi Hussin tulevaisuudesta painavan näkemyksen.

Hussin, 34, hyppäys kokeneen Teemu Sunisen kartanlukijaksi sai unelma-alun Ruotsissa reilu viikko sitten, kun kaksikko kaasutteli toiseksi MM-rallin kakkosluokassa. Roope Korhosen valloittama ykköspaikka jäi vain 10,2 sekunnin päähän.

Suninen vihjaili Ruotsissa, että hänen tavoitteenaan olisi jopa ajaa luokan mestaruudesta, mikä tarkoittaa osallistumista vähintään kuuteen osakilpailuun. MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko muistuttaa, että jokaisella kisaviikolla on jo Rally2-autolla yli 100 000 euron hintalappu, mikä vaatii valtavia ponnisteluja sponsoririntamalla.

– Ensimmäinen näytönpaikka on käytetty ja se käytettiin hyvin. Positiivinen henki on niin siellä kabiinissa kuin varmasti taustahenkilöidenkin kanssa, Tahko kommentoi Sunisen tilannetta.

Hussin kartturiura on edennyt vauhdikkaasti sen käynnistyttyä vuonna 2022. Suninen on hänelle jo kolmas suomalainen työpari Rally2-autossa, sillä hän on aiemmin ajanut luokassa Lauri Joonan ja Jari-Matti Latvalan kanssa.

Hussi on kartturoinut muissakin sarjoissa sekä kerännyt määrätietoisesti kokemusta ja tietoa myös etuautotehtävissä.

Ralliselostaja Juho Kokko esittikin Kalle Rovanperän kaksinkertaiselle maailmanmestarikartturille Jonne Halttuselle ison kysymyksen MTV:n studiossa: Onko Hussilla jo riittävät kyvyt olla ensi kaudella kartturina pääluokassa?

– En välttämättä laittaisi häntä tehdastiimiin, ainakaan tällä hetkellä vielä. Siellä pitää olla hullusti tietotaitoa kartanlukijana. Sinulle tulee vastaan paljon erilaisia tilanteita, joissa et voi enää selittää, ettei minulla ole kokemusta, vaan siellä on pakko suorittaa. Se on tosi negatiivinen tilanne, jos et pysty jotain asiaa sanomaan, Halttunen pohjustaa.

– En epäile Jannin kykyjä millään tavalla, mutta hänen itsensä kannalta nyt pitää saada kokemusta lisää, niin sitä kautta niitä tilanteita tulee.

– Hän on itsekin sanonut jossain, että tarvitsee vain kokemusta lisää. Taitojen puolesta hän alkaa pikkuhiljaa olemaan (valmis), mutta nyt vain kokemusta. Vuoden, parin sisällä kyllä, Halttunen summaa.

Jutun yllä olevalla videolla myös Tahkon ja Halttusen näkemyksiä kakkosluokan tämän hetken suomalaiskuskien tulevaisuuden näkymistä.