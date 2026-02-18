Kartanlukija Janni Hussi pääsi todistamaan aitiopaikalta Teemu Sunisen paluun rallin MM-sarjaan.

Hussin kartturiura on vielä suhteellisen lyhyt, mutta hän on päässyt istumaan jo useamman huippukuljettajan kyydissä. Viime viikonloppuna ajetussa Ruotsin MM-rallissa hän luki ensimmäistä kertaa nuotteja Suniselle.

Suninen teki Ruotsissa paluun MM-sarjaan puolentoista vuoden tauon jälkeen. Suninen ja Hussi löysivät yhteisen sävelen ja sijoittuivat lopulta kakkoseksi WRC2-luokan kisassa. Edelle ehtivät vain Roope Korhonen ja hänen kartturinsa Anssi Viinikka.

– Oli aivan sairaan hauskaa. En keksi, mitä tässä olisi voinut olla kivempaa. Tietty pykälää korkeampi sijoitus, mutta olemme tosi tyytyväisiä tähänkin, Hussi hehkutti MTV Urheilulle.

Hussi sivusi kisassa WRC2-luokan parasta tulostaan. Suniselta löytyy entuudestaan palkintokorokepaikkoja rallin MM-sarjan pääluokastakin, minne hän on asettanut tähtäimensä.

Toyotan Rally2-autolla ajanut Suninen pyrkii todistamaan tänä vuonna, että hän ansaitsee paikan pääluokasta kaudeksi 2027. Ja Ruotsissa hän näytti, että vauhtia häneltä edelleen löytyy.

Se tuli harvinaisen selväksi myös kartanlukijalle.

– Olihan tämä ihan älyttömän hyvä suoritus meiltä, koska ei meille ehtinyt tulla juurikaan testikilometrejä yhdessä alle. Teemulla on uusi tiimi, uusi kartturi, uusi auto, uudet renkaat ja pätkätkin olivat uusia. Teemu näytti, että vauhti löytyy – varsinkin tuollaisen tauon jälkeen, Hussi arvioi.

Suninen ei ole vielä vahvistanut, missä ja milloin hän ajaa seuraavan MM-rallinsa. Mutta Hussin seuraava ralli on selvillä, sillä hän kartturoi Jari-Matti Latvalaa historic-rallin EM-sarjan avauskisassa Espanjassa maaliskuussa.

– Seuraava kisa on Costa Brava. Just tuli Finnairilta sähköpostia, että matka alkaa 15 päivän päästä. Pitäisi vielä käydä vähän testaamassakin tässä välissä, Hussi naurahti.

Costa Brava -ralli ajetaan Gironan ympäristössä maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna.