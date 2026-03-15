Toyotan Takamoto Katsuta ajoi voittoon Kenian MM-rallissa sunnuntaina. Kyseessä on japanilaisen uran ensimmäinen ykköstila MM-tasolla. Toyotan Sami Pajari oli kisan kolmas ja Hyundain Esapekka Lappi neljäs.

Katsuta nousi kisan kärkeen lauantaina, kun Toyotan Elfyn Evans, Sebastien Ogier ja Oliver Solberg sekä Hyundain Thierry Neuville keskeyttivät äärimmäisen mutaisissa olosuhteissa.

Sunnuntaina japanilaiskuljettaja varmisteli viisaasti voittonsa isossa johtoasemassa. Toiseksi tullut Hyundain Adrien Fourmaux jäi lopulta 27,4 sekunnin päähän.

– Olemme vihdoin tässä, kiitos tiimin. Olen saanut myös perheeltäni ison tuen. Matkalle on mahtunut niin paljon hetkiä ja tapahtumia, myös mestarikuski Ott Tänakia tuesta kiitellyt Katsuta sanoi kyyneleet silmissä.

Startti Keniassa oli Katsutalle uran 73:s ykköskalustolla – kaikki Toyotalla. Alla hänellä oli kahdeksan palkintosijaa, näistä kolme juuri Keniasta.

Sympaattisen ja iloisen Katsutan arvostuksesta rallipiireissä kertoo paljon se, että jopa Hyundain ja M-Sportin tiimipomot toivoivat hänelle voittoa ennen päätöserikoiskoetta.

Pajariltakin huima sijoitusloikka

Sami Pajarinkin palkintosija näytti kaukaiselta lauantaina, kun hän putosi kahdeksanneksi 12. erikoiskokeella. Pajari menetti minuuttikaupalla aikaa, kun hän pysähtyi korjaamaan auton vaurioita renkaan räjähtämisen jälkeen.

Muiden ongelmien seurauksena suomalainen kuitenkin nousi pikkuhiljaa, ohitti vielä myöhemmin lauantaina kolmantena olleen Esapekka Lapin ja piti paikkansa varmasti sunnuntaina.

Palkintosija oli Pajarille toinen peräkkäin Ruotsin MM-rallin kolmospaikan jatkoksi.

– Olen supertyytyväinen tulokseen. Kiitos tallille siitä, että auto toimi läpi viikonlopun. Vauhtikin oli varsin hyvää, Pajari summasi.

Lappi valitteli Hyundai-autonsa ohjattavuutta ja vetopitoa läpi viikonlopun, eikä päässyt kärkivauhtiin oikeastaan missään vaiheessa. Siihen nähden neljäs sija oli maistuva tulos. Lappi ei ollut myöskään ajanut Safari-rallia aiemmin maaliin saakka.

– Mekaanikoille tosi isot kiitokset. Myös me korjasimme autoa ihan kauheat määrät siirtymillä. Vihdoin tämä ralli maaliin, Lappi tiivisti maalihaastattelussa.

Solberg sunnuntain kunkku

Lauantaina keskeyttänyt tähtinelikko taisteli päätöspäivänä sunnuntaikisan sekä Power Stagen pisteistä.

Tässä urakassa parhaiten onnistui Toyota-tähti Solberg, joka otti nimiinsä päätös-ek:n ykkösajan sekä sunnuntaikisan voiton. Näistä ruotsalainen sai kymmenen MM-pistettä.

Ogier oli Power Stagella ja sunnuntaikisassa toinen, Evans kolmas. Myös Neuville ja Fourmaux pääsivät pisteille Powerilla.

Kakkosluokassa kisavoiton otti virolainen Robert Virves Skoda-autollaan. Eroa Toyotalla ajaneeseen Gus Greensmithiin jäi 30,3 sekuntia.

MM-sarja jatkuu Kroatian asvalttikisalla 9.–12. huhtikuuta.

Kenian MM-rallin tulokset:

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Takamoto Katsuta Toyota 3:26.05,6 2. Adrien Fourmaux Hyundai

*keskeytti lauantaina

Sunnuntaikisan tulokset:

Sija Kuljettaja Talli Aika/ero 1. Oliver Solberg Toyota 33.28,9 2. Sebastien Ogier Toyota

MM-pisteitä viidelle nopeimmalle mallilla 5–4–3–2–1.

